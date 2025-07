Sismo de magnitud 8,8 causa tsunami en Rusia y Japón; emiten alertas para Alaska y Hawai

Un terremoto de magnitud 8,8 sacudió el oriente de Rusia la mañana del miércoles, provocó un tsunami en la región del Pacífico norte y dio pie a alertas para Alaska, Hawai y otras costas hacia el sur, hasta Nueva Zelanda.

Las sirenas de alerta de tsunami sonaron el martes en Honolulu, donde se instó a las personas a trasladarse a terrenos más altos.

La Agencia Meteorológica de Japón dijo que se detectó un tsunami de 40 centímetros (1,3 pies ) en Tokachi, en la costa sur de Hokkaido, la más septentrional de las principales islas del país.

Se reportaron daños y evacuaciones en las regiones rusas más cercanas al epicentro del terremoto en la península de Kamchatka, pero no hubo lesiones graves.

La primera ola de tsunami llegó también al área costera de Severo-Kurilsk, el principal asentamiento en las Islas Kuriles, según el gobernador local Valery Limarenko. Dijo que los residentes estaban a salvo y permanecerían en terrenos altos hasta que la amenaza de maremoto desapareciera.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico dijo que el maremoto podría causar daños a lo largo de las costas de todas las islas hawaianas.

"Se deben tomar medidas urgentes para proteger vidas y propiedades", decía la advertencia. Se esperaba que las primeras olas llegaran alrededor de las 7 p.m. del martes, hora local.

La Agencia para el Manejo de Emergencias de Oregon dijo en Facebook que tenían previsto que se produjeran pequeñas olas de tsunami a lo largo de la costa a partir de las 11:40 p.m. hora local, las cuales podrían alcanzar una altura de entre 30 y 60 centímetros (1 y 2 pies). Instó a las personas a mantenerse alejadas de las playas, puertos y marinas y a permanecer en un lugar seguro lejos de la costa hasta que se levante el aviso.

"Este no es un tsunami mayor, pero las corrientes peligrosas y las olas fuertes pueden representar un riesgo para quienes estén cerca del agua", dijo el departamento.

Oregon está bajo un aviso de tsunami, junto con gran parte de la costa oeste que abarca la provincia de Columbia Británica de Canadá, el estado de Washington y California.

El terremoto, que se produjo a las 8:25 a.m., hora de Japón, tuvo una magnitud preliminar de 8,0, según sismólogos de Japón y Estados Unidos. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) actualizó posteriormente su medición a una magnitud de 8,8 y dijo que el terremoto ocurrió a una profundidad de 20,7 kilómetros (13 millas).

El terremoto se produjo a unos 119 kilómetros (74 millas) de la ciudad rusa de Petropavlovsk-Kamchatsky, que tiene una población de 180.000 habitantes, en la península de Kamchatka. Se registraron múltiples réplicas de una magnitud de hasta 6,9.

El terremoto causó daños a edificios y los coches se balancearon en las calles de Petropavlovsk-Kamchatsky, que también sufrió cortes de energía y fallos en el servicio de telefonía móvil. Las agencias de noticias rusas citaron al Ministerio de Salud regional diciendo que varias personas buscaron ayuda médica en Kamchatka después del terremoto , pero no se reportaron lesiones graves.

El terremoto parecía ser el más fuerte en cualquier parte del mundo desde el terremoto de marzo de 2011 frente al noreste de Japón que tuvo una magnitud de 9,0 y causó un enorme tsunami que provocó fusiones en una planta nucleoeléctrica de Fukushima. Sólo se han medido unos pocos terremotos más fuertes en todo el mundo.

Las plantas nucleares japonesas a lo largo de la costa del oceáno Pacífico no reportaron anomalías después del terremoto del miércoles. Tokyo Electric Power Company Holdings, que opera la planta nuclear de Fukushima Daiichi afectada por el tsunami, dijo que alrededor de 4.000 trabajadores se están refugiando en terrenos más altos en el complejo de la planta mientras monitorean de forma remota para garantizar la seguridad de la planta.

Las autoridades filipinas advirtieron a las provincias y pueblos a lo largo de la costa este del archipiélago que enfrentan el Pacífico sobre posibles olas de tsunami de menos de 1 metro (3 pies) y aconsejaron a las personas mantenerse alejadas de la playa y las áreas costeras. "Puede que no sea la ola más grande, pero estas pueden continuar durante horas y exponer a las personas que nadan en las aguas a peligro", dijo Teresito Bacolcol del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología a The Associated Press.

Las autoridades de Nueva Zelanda emitieron advertencias de "corrientes fuertes e inusuales y oleadas impredecibles" a lo largo de las costas de todo el país. La alerta de la agencia gubernamental de gestión de emergencias decía que la gente debería salir del agua, de las playas y de áreas costeras, y alejarse de puertos, marinas, ríos y estuarios.

Nueva Zelanda está en el Pacífico Sur y a unos 10.000 kilómetros (6.000 millas) del epicentro.

El terremoto fue el más fuerte en azotar esta área en la península de Kamchatka desde 1952, según la rama local del Servicio Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia.

Dijeron que aunque la situación "estaba bajo control", hay riesgos de réplicas, que podrían durar hasta un mes, y advirtieron contra visitar ciertas áreas costeras.

A principios de julio, cinco poderosos terremotos, el más grande con una magnitud de 7,4, sacudieron el mar cerca de Kamchatka. El mayor terremoto fue a una profundidad de 20 kilómetros (12 millas) y estaba a 144 kilómetros (89 millas) al este de la ciudad de Petropavlovsk-Kamchatsky.

El 4 de noviembre de 1952, un terremoto de magnitud 9,0 en Kamchatka causó daños pero no se reportaron muertes a pesar de provocar olas de 9,1 metros (30 pies) en Hawai.