Ataques de Rusia a capital de Ucrania dejan al menos 1 muerto

Rusia atacó el sábado la capital de Ucrania con misiles balísticos y drones, matando al menos a una persona e hiriendo a otras 27, informaron las autoridades, un día antes de las conversaciones entre los presidentes de Ucrania y Estados Unidos.

Las explosiones se escucharon por toda Kiev mientras el ataque comenzaba a primeras horas de la mañana y continuó durante horas.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se preparaba para reunirse con el mandatario estadounidense Donald Trump en Florida el domingo para continuar las conversaciones sobre el fin de la guerra. Zelenskyy dijo a los periodistas que él y Trump planean discutir varios temas, incluidos las garantías de seguridad y las cuestiones territoriales en las regiones de Donetsk y Zaporiyia.

"Este ataque es la respuesta de Rusia a nuestros esfuerzos de paz. Realmente muestra que (el presidente ruso Vladímir Putin) no quiere la paz", dijo Zelenskyy después de hacer una escala en Canadá para reunirse con el primer ministro Mark Carney en Halifax, Nueva Escocia. Carney anunció 1.800 millones de dólares en asistencia económica a Ucrania que ayuda a desbloquear financiamiento del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para la reconstrucción y el desarrollo.

"La barbarie que vimos durante la noche, el ataque a Kiev, muestra lo importante que es que apoyemos a Ucrania durante este momento difícil", dijo Carney.

Detalles del ataque ruso a edificios residenciales en Kiev

El Ministerio de Defensa ruso señaló que llevó a cabo un "ataque masivo" durante la noche, utilizando "armas de precisión de largo alcance desde tierra, aire y mar, incluidos misiles hipersónicos aeroballísticos Kinzhal" y drones. Afirmó que atacó instalaciones de infraestructura energética utilizadas por las fuerzas de Ucrania y empresas del complejo militar-industrial.

Pero varios edificios residenciales también fueron alcanzados.

El ministerio añadió que la ofensiva fue en respuesta a los ataques de Ucrania contra "objetos civiles" en Rusia.

Horas antes el sábado, el ministerio aseguró que sus baterías antiaéreas derribaron durante la noche siete drones ucranianos sobre las regiones rusas de Krasnodar y Adygeya. El sábado por la tarde, el ministerio informó que 147 drones más fueron derribados sobre varias regiones rusas.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que las defensas aéreas interceptaron más de 20 drones que volaban hacia la capital rusa el sábado. No reportó daños ni víctimas. No estaba claro por el momento si esos estaban incluidos en el conteo del Ministerio de Defensa.

¿Qué declaraciones hicieron Zelenskyy y Trump sobre el ataque?

En lo que podría considerarse un intento de aumentar la presión sobre Ucrania antes de las conversaciones entre Zelenskyy y Trump, el Kremlin publicó el sábado por la noche un video de Putin con uniforme militar recibiendo informes de altos funcionarios militares en un puesto de mando no identificado.

El jefe del Estado Mayor General de Rusia, el general Valery Gerasimov, informó a Putin que las tropas rusas han tomado el control total de Myrnograd en la región de Donetsk —Rusia utiliza el antiguo nombre soviético de la ciudad, Dimitrov—, la ciudad de Guliaipolé en la región de Zaporiyia, y algunos otros asentamientos.

Putin declaró que "si las autoridades de Kiev no están dispuestas a resolver el asunto pacíficamente, lograremos todos los objetivos que tenemos en la operación militar especial por medios militares".

El Estado Mayor de Ucrania respondió diciendo que la situación en Guliaipolé es "difícil, pero la operación defensiva en la ciudad continúa". En Myrnograd, la situación sigue siendo "complicada".

"Los altos mandos políticos del Estado agresor han vuelto a recurrir a difundir afirmaciones falsas sobre los importantes ´éxitos´ del ejército ruso en el campo de batalla", aseveró el Estado Mayor en un comunicado en línea.

Impacto del ataque en la infraestructura energética de Ucrania

Polonia desplegó aviones de combate y cerró por varias horas los aeropuertos en Lublin y Rzeszow, cerca de la frontera con Ucrania, durante los ataques rusos, dijo el comando de las fuerzas armadas del país en la red social X. No se violó el espacio aéreo polaco, añadió.

La autoridad de aviación civil, Pansa, anunció que los dos aeropuertos ya reanudaron sus operaciones. De momento se desconoce qué causó la alerta en Polonia, dado que los ataques rusos se centraron en Kiev, que está lejos de la frontera.

Rusia lanzó 519 drones y 40 misiles hacia Ucrania, informó la fuerza aérea de Ucrania. El objetivo principal fue la infraestructura energética y civil en Kiev, señaló Zelenskyy. Los ataques dejaron a algunos distritos de la región sin luz ni calefacción, agregó.

Un hombre muere en medio de las llamas

Más de 10 edificios residenciales resultaron dañados por los ataques, afirmó el ministro del Interior Ihor Klymenko, en una publicación en redes sociales.

Olena Karpenko, de 52 años, escuchó a un hombre mientras se quemaba hasta morir. "Aún puedo escuchar sus gritos. No puedo creerlo", dijo entre lágrimas.

Karpenko relató que escucharon una explosión repentina en una planta de energía térmica cercana, seguida de una explosión más fuerte que estremeció las ventanas de su casa. Luego vino el impacto en su edificio.

Dos niños estaban entre los heridos del ataque, el cual afectó siete puntos de Kiev, informó el jefe de la Administración Militar de la ciudad, Tymur Tkachenko, en redes sociales.

Se encontró un cuerpo bajo los escombros de un edificio, anunció Klymenko. No estaba claro de momento si la persona encontrada bajo los escombros era el hombre que se quemó hasta morir.

Se desató un incendio en un edificio residencial de 18 pisos en el distrito de Dnipró de la ciudad, y los equipos de emergencia acudieron al lugar para contener las llamas. Un edificio residencial de 24 pisos en el distrito de Darnytsia también fue alcanzado, informó Tkachenko, y se produjeron más incendios en los distritos de Obolon y Holosiiv.

En la región más amplia de Kiev, los ataques alcanzaron edificios industriales y residenciales, según el Servicio de Emergencias de Ucrania. En el área de Vyshgorod, los equipos de emergencia rescataron a una persona de los escombros de una casa destruida.

La mayor empresa privada de energía de Ucrania, DTEK, dijo en X el sábado por la noche que el ataque ruso causó "extensos cortes de energía" en Kiev, y que cientos de miles de clientes seguían sin electricidad.

Garantías de seguridad son prioridad

Zelenskyy dijo a los periodistas que se propondría asegurar que hubiera "la menor cantidad de problemas sin resolver posible" en las conversaciones con Trump, respetando las líneas rojas de Ucrania.

Hablando por nota de audio en un chat de WhatsApp con periodistas, Zelenskyy señaló que dará prioridad a discutir las garantías de seguridad para Ucrania. Ha dicho que en el borrador del plan de paz, Estados Unidos se ha comprometido a proporcionar garantías que reflejan el Artículo 5 de la alianza de la OTAN, lo que significa que un ataque a Ucrania desencadenaría una respuesta militar colectiva de Estados Unidos y sus aliados.

Pero los detalles clave deben resolverse en un acuerdo bilateral.

Las concesiones territoriales son el tema más sensible que los dos líderes discutirán, incluidas la región de Donetsk y la planta nucleoeléctrica de Zaporiya. Zelenskyy reiteró que Ucrania nunca reconocerá ningún territorio como ruso "bajo ninguna circunstancia".