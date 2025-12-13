LIBRE pierde elecciones presidenciales en Honduras

La derrota del partido Partido Libertad y Refundación, LIBRE en las elecciones presidenciales de Honduras ha dejado un sentimiento de desilusión entre su base electoral. Rixi Moncada, candidata del partido, obtuvo menos del 20% de los votos en los comicios del 30 de noviembre, marcando un retroceso significativo respecto al triunfo histórico de Xiomara Castro en 2021.

¿Qué llevó a la derrota de LIBRE en las elecciones?

La caída ha sido atribuida tanto a problemas internos del partido como a factores externos que influyeron en la campaña. Simpatizantes históricos como Javier Gámez y María Barahona, quienes trabajaron durante décadas para impulsar a LIBRE, señalaron que el gobierno de Castro no cumplió con las promesas clave de su campaña. Denunciaron favoritismo hacia familiares y allegados, así como la falta de atención a la clase trabajadora que los apoyó. "Se olvidaron de la gente que los puso ahí", declaró Gámez.

Impacto de las promesas incumplidas del gobierno de Castro

El partido también enfrentó cuestionamientos por la intromisión de Estados Unidos, especialmente por el respaldo al conservador Nasry Asfura y el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico.