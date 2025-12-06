EU y Ucrania retoman conversaciones

Representantes de Estados Unidos y de Ucrania continúan el sábado con las discusiones sobre un posible marco para un acuerdo de paz destinado a poner fin a la invasión a gran escala de Rusia, informó el Departamento de Estado en un comunicado, tras una serie de reuniones celebradas esta semana en la ciudad de Miami.

¿Qué se discute en las reuniones de Miami?

Según la oficina del portavoz del Departamento de Estado, el enviado del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del mandatario, mantuvieron "conversaciones constructivas" con la delegación ucraniana centradas en "promover un camino creíble hacia una paz duradera y justa en Ucrania".

El comunicado señaló que ambas delegaciones acordaron avanzar hacia un marco de acuerdos de seguridad y capacidades de disuasión, que, según Washington, podrían sentar las bases de una paz sostenible entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, el Departamento de Estado no ofreció detalles específicos sobre el contenido de ese marco ni sobre las garantías concretas que podrían contemplarse.

Detalles sobre las garantías de seguridad para Ucrania

La cuestión de las garantías de seguridad ha sido uno de los puntos centrales de la posición de Kiev. El gobierno ucraniano ha reiterado que no aceptará ningún acuerdo de paz que no incluya compromisos claros y vinculantes por parte de sus socios occidentales, en particular de Estados Unidos. El presidente Volodimir Zelensky ha advertido en reiteradas ocasiones que, sin esas garantías, Rusia podría verse incentivada a lanzar nuevas agresiones en el futuro.

Las reuniones entre las delegaciones se desarrollaron el jueves y el viernes en Miami, y continúan el sábado con el objetivo de "seguir avanzando en las discusiones", indicó el Departamento de Estado. La delegación ucraniana estuvo encabezada por Rustem Umerov, secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania.

Acciones de Estados Unidos en el marco de la paz

De acuerdo con la lectura oficial, Umerov reafirmó que la prioridad de su país es alcanzar un acuerdo que "proteja la independencia y la soberanía de Ucrania, garantice la seguridad de los ucranianos y proporcione una base estable para un futuro democrático y próspero".

El comunicado también señaló que los enviados estadounidenses compartieron con la parte ucraniana detalles de su reciente encuentro en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, así como posibles "pasos que podrían llevar a poner fin a esta guerra", sin ofrecer precisiones sobre el contenido de esas conversaciones.

Las negociaciones se producen en un contexto diplomático complejo, con intensos combates en el terreno y esfuerzos paralelos de diversas capitales occidentales por explorar vías para frenar el conflicto, que ya se prolonga desde febrero de 2022. Aunque no se anunciaron avances concretos, ambas partes coincidieron en la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo mientras continúan las consultas sobre seguridad y garantías a largo plazo.