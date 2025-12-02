Zelensky y Macron revisan plan de paz

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se reunió en París con Emmanuel Macron para discutir ajustes a las condiciones de un eventual alto el fuego en Ucrania, en medio de tensiones por un plan estadounidense criticado por favorecer a Rusia y que Donald Trump ya ha minimizado; mientras Francia insiste en garantías firmes para Kiev.

Moscú confirmó que Vladímir Putin recibirá al enviado estadounidense Steve Witkoff, incluso cuando condena recientes ataques ucranianos a infraestructura petrolera rusa, y Ucrania acusa nuevos bombardeos rusos que dejaron cuatro muertos y decenas de heridos en Dnipro, en un mes marcado por intensos intercambios de drones y misiles entre ambos países.

¿Qué se discutió en la reunión entre Zelenskyy y Macron?

La reunión entre Zelenskyy y Macron se centró en la necesidad de establecer un alto el fuego que permita aliviar la situación en Ucrania, donde los ataques continúan. Ambos líderes buscan un enfoque que garantice la seguridad de Ucrania ante las agresiones rusas.

Detalles sobre los bombardeos en Dnipro y sus consecuencias

Los recientes bombardeos en Dnipro han dejado un saldo trágico de cuatro muertos y decenas de heridos, lo que resalta la urgencia de un acuerdo de alto el fuego. La situación humanitaria en la región se agrava con cada ataque, aumentando la presión sobre los líderes internacionales para actuar.

Reacciones de Rusia ante la visita del enviado estadounidense

La visita de Witkoff a Moscú se produce en un contexto de creciente tensión, donde Rusia condena los ataques ucranianos y reafirma su postura ante las negociaciones. La respuesta de Moscú podría influir en el futuro de las conversaciones de paz.