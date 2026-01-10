Donald aceptará el Nobel de la Paz si ella lo ofrece

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no deja de proclamar su interés en recibir el premio Nobel de la Paz, y está convencido de que debió haber recibido el del año pasado, adjudicado a María Corina Machado. Ahora parece haber encontrado un modo de solucionar lo que considera una injusticia flagrante: en la reunión que ha anunciado que mantendrá con la líder de la oposición de Venezuela en la Casa Blanca la semana próxima, cuenta con que Machado le ofrezca su galardón. Y también tiene planeado aceptarlo, aunque el Comité Nobel ya ha advertido que no es transferible.

¿Qué busca Trump en su reunión con Machado?

La reunión, en principio, debe ser clave para resolver un interrogante esencial en el plan de Estados Unidos para tutelar Venezuela y hacerse cargo de su petróleo tras la operación que secuestró al presidente Nicolás Maduro: cuál será el papel —si es que tiene alguno— que finalmente corresponda a la oposición venezolana, ninguneada después de que Washington optara por el continuismo y la figura de la nueva líder, Delcy Rodríguez. El propio Trump lo confirmaba durante su reunión de este viernes con empresarios petroleros en la Casa Blanca para hablar de la reconstrucción del sector en Venezuela: "Voy a tener que hablar con ella. Podría estar involucrada en algún aspecto", ha indicado.

Detalles sobre el encuentro entre Trump y la líder opositora

En una entrevista concedida al presentador Sean Hannity de la cadena de televisión Fox News, emitida la noche del jueves, Trump anunciaba que Machado viajará a la capital estadounidense la próxima semana, donde espera "poder saludarla". Cuando Hannity le comentó que la líder opositora se había mostrado dispuesta a compartir con él el premio, el republicano dejó claro que lo aceptaría: "He oído que ella quiere hacerlo. Sería un gran honor".

Impacto de la reunión en la política venezolana

La reunión entre Trump y Machado podría tener repercusiones significativas en la política venezolana, especialmente en el contexto de la crisis actual y el interés de Estados Unidos en el petróleo del país. La oposición venezolana ha sido un actor clave en la lucha contra el régimen de Maduro, y la participación de Machado podría redefinir su papel en el futuro de Venezuela.