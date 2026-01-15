Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

WASHINGTON — La líder opositora venezolana María Corina Machado estuvo en la Casa Blanca el jueves discutiendo el futuro de su país con el presidente Donald Trump, incluso después de que él desestimara públicamente su credibilidad para asumir el poder tras una audaz incursión militar estadounidense que capturó al entonces presidente Nicolás Maduro.

Trump ha planteado dudas sobre su compromiso declarado de apoyar el gobierno democrático en Venezuela. Su administración ha señalado su disposición a trabajar con la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro y, junto con otros en el círculo íntimo del líder depuesto, sigue a cargo de las operaciones gubernamentales diarias.

¿Qué se discutió en la reunión entre Machado y Trump?

Al respaldar a Rodríguez hasta ahora, Trump ha dejado de lado a Machado, quien ha sido durante mucho tiempo un rostro de resistencia en Venezuela y buscó crear relaciones con Trump y voces clave del gobierno estadounidense, como el secretario de Estado Marco Rubio, entre la derecha estadounidense en una apuesta política para aliarse con el gobierno de Estados Unidos.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que Trump esperaba una discusión positiva durante la reunión del almuerzo y calificó a Machado como "una voz notable y valiente" para el pueblo de Venezuela.

La Casa Blanca indicó que Machado buscó la reunión cara a cara sin establecer expectativas sobre lo que ocurrirá. Su partido es considerado ampliamente como el ganador de las elecciones de 2024, resultado que fue rechazado por Maduro. Machado previamente ofreció compartir con Trump el Nobel de la Paz que ganó el año pasado, un honor que él ha codiciado.

Leavitt apuntó que Trump está comprometido a ver a Venezuela celebrar elecciones "algún día", pero no especificó cuándo podría suceder.

Machado planea tener una reunión en el Senado más tarde el jueves. Trump la ha llamado "una mujer agradable" e indicó que podrían no tocar temas importantes en sus conversaciones del jueves.

Acciones de Trump respecto a Venezuela y su apoyo a Rodríguez

Su visita a Washington comenzó después de que las fuerzas estadounidenses en el Mar Caribe incautaran otro petrolero sancionado que, según el gobierno de Trump, tenía vínculos con Venezuela. Es parte de un esfuerzo más amplio de Estados Unidos para tomar el control del petróleo del país sudamericano después que las fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro y a su esposa en un complejo fuertemente custodiado en la capital venezolana de Caracas y los trasladaran a Nueva York para ser juzgados por cargos de narcotráfico.

La Casa Blanca señala que Venezuela ha estado cooperando plenamente con el gobierno de Trump desde la destitución de Maduro.

Rodríguez, la presidenta interina, ha adoptado una postura menos estridente hacia Trump y sus políticas de "Estados Unidos Primero" hacia el hemisferio occidental, señalando que planea seguir liberando a personas que fueron detenidas durante el gobierno de Maduro, una medida que, se informa, se realizó a instancias del gobierno de Trump. Venezuela liberó a varios estadounidenses esta semana.

Trump, un republicano, dijo el miércoles que tuvo una "gran conversación" con Rodríguez, la primera desde que Maduro fue derrocado.

"Tuvimos una llamada, una llamada larga. Discutimos muchas cosas", subrayó Trump durante la firma de un proyecto de ley en la Oficina Oval. "Y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela".

Impacto de la visita de Machado a Washington en la política venezolana

Machado no recibe el visto bueno de Trump. Incluso antes de indicar la disposición de trabajar con el gobierno interino de Venezuela, Trump desairó rápidamente a Machado. Solo unas horas después de la captura de Maduro, Trump dijo sobre Machado que "sería muy difícil para ella ser la líder. No tiene el apoyo ni el respeto dentro del país".

Machado ha seguido un curso cuidadoso para evitar ofender a Trump, especialmente tras ganar el Nobel de la Paz el año pasado, que Trump codiciaba. Desde entonces, ha agradecido a Trump. Su oferta de compartir el premio de la paz con él fue rechazada por el Instituto Nobel.

El paradero de Machado ha sido en gran parte desconocido desde que se escondió a principios del año pasado luego de ser brevemente detenida en Caracas. Reapareció brevemente en Oslo, Noruega, en diciembre después que su hija recibiera el Nobel de la Paz en su nombre.

La ingeniera industrial e hija de un magnate del acero comenzó a desafiar al partido gobernante en 2004, cuando la organización no gubernamental que cofundó, Súmate, promovió un referéndum para revocar al entonces presidente Hugo Chávez. La iniciativa fracasó, y Machado y otros ejecutivos de Súmate fueron acusados de conspiración.

Un año después, provocó la ira de Chávez y sus aliados nuevamente al viajar a Washington para reunirse con el entonces presidente estadounidense George W. Bush. Una foto que la muestra estrechando la mano de Bush en la Oficina Oval vive en la memoria colectiva. Chávez consideraba a Bush un adversario.

Casi dos décadas después, movilizó a millones de venezolanos para rechazar al sucesor de Chávez, Maduro, para otro mandato en las elecciones de 2024. Pero las autoridades electorales leales al partido gobernante lo declararon ganador a pesar de la amplia evidencia creíble en contrario. Las protestas antigubernamentales resultantes terminaron en una brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.