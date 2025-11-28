Presidente de Bolivia llama a Evo al diálogo

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, instó al exmandatario Evo Morales a abandonar su refugio en el Chapare si desea reunirse para abordar las demandas de los cocaleros, quienes solicitaron un encuentro para tratar temas como las inundaciones y afectaciones en la región. Morales no ha salido de su bastión político desde hace un año y mantiene una orden de detención por un caso de presunto abuso a una menor.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Paz afirmó que Morales será recibido por las instancias correspondientes si acude a La Paz, pero le pidió evitar politizar la situación. Hasta el momento, el exmandatario no ha respondido al emplazamiento del presidente. Los cocaleros entregaron el martes una carta en Palacio de Gobierno para pedir la reunión, insistiendo en que Paz visite el Trópico de Cochabamba para constatar los daños por la crecida de ríos. La dirigenta Vilma Colque advirtió que, de no ser convocados, buscarán acercarse al vicepresidente Edman Lara.

¿Qué cambios ha propuesto Rodrigo Paz?

Paz, quien asumió el cargo el 8 de noviembre, ha marcado un giro en la política exterior y antidrogas del país, restableciendo vínculos con Estados Unidos y anunciando el retorno de la cooperación con la DEA, expulsada por Morales en 2008. El sector cocalero mostró rechazo a esa posibilidad tras la reciente victoria del nuevo mandatario. Aunque los cocaleros no mencionaron directamente el tema en la nueva solicitud, señalaron que la hoja de coca forma parte de sus demandas y esperan incluirla en la agenda con el gobierno de Paz.