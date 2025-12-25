Zelenskyy plantea zona desmilitarizada en el Donbás

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, propuso retirar tropas del corazón industrial del este de Ucrania si Rusia hace lo mismo, y convertir la zona en un área económica libre desmilitarizada bajo supervisión internacional. La medida, parte de un plan de 20 puntos elaborado con negociadores estadounidenses en Florida, también requeriría un referéndum para su aprobación.

Propuesta de Zelenskyy para desmilitarizar el este de Ucrania

Zelenskyy indicó que un arreglo similar podría aplicarse a la planta nuclear de Zaporiyia, actualmente bajo control ruso. Propuso que la ciudad de Enerhodar y sus alrededores sean una zona económica libre y desmilitarizada, mientras Estados Unidos planteó un consorcio conjunto con participación equitativa de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, propuesta que Kiev considera poco realista.