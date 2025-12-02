Trump influyó en elección hondureña

La inesperada intervención del expresidente estadounidense Donald Trump sacudió las elecciones en Honduras, donde el recuento preliminar con el 56% de las actas otorga una mínima ventaja al conservador Nasry Asfura (40%), apenas 4.100 votos por encima del liberal Salvador Nasralla (39,8%). En tercer lugar quedó Rixi Moncada, del oficialista partido Libre, con un 19,18%, reflejando un retroceso significativo para la izquierda gobernante encabezada por la presidenta Xiomara Castro.

¿Cómo influyó Trump en las elecciones hondureñas?

El giro en la contienda ocurrió después de que Trump publicara dos mensajes decisivos: uno respaldando explícitamente a Asfura para "combatir a los narcocomunistas" y otro anunciando que indultará al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Estos mensajes reconfiguraron la campaña y permitieron a Asfura posicionarse como el candidato afín a Washington, en un país históricamente influido por Estados Unidos y marcado por un conservadurismo arraigado.

Detalles sobre el respaldo de Trump a Asfura

Mientras avanzaba el conteo de votos, analistas y periodistas debatían cuánto influyeron las declaraciones de Trump en la decisión del electorado. "Ojalá no quedemos como una república bananera", advirtió la periodista Thelma Mejía, quien consideró el indulto prometido a Hernández como una afrenta para un país que lo recuerda por corrupción, vínculos con el narcotráfico y mala gestión gubernamental.