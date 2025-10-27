Milei: "estoy sorprendido por el resultado" tras amplia victoria en legislativas; promete reformas

El presidente ultraliberal Javier Milei admitió el lunes que está sorprendido por el contundente triunfo de la víspera en las elecciones legislativas 2025 de Argentina y adelantó que buscará consensos con la oposición dialoguista en el nuevo Congreso para avanzar en las reformas impositiva y laboral, en la que definió como una segunda etapa de su experimento radical de libre mercado.

En su primer test electoral desde su llegada al poder hace casi dos años, el partido gobernante La Libertad Avanza obtuvo más del 40% de los votos para renovar parcialmente ambas cámaras del Congreso, en uno de los comicios con menor participación desde el regreso de la democracia en 1983.

El peronismo de centroizquierda que gobernó el país sudamericano de manera casi ininterrumpida en las últimas dos décadas obtuvo el 30% de los sufragios.

"Yo estoy sorprendido por el resultado, sinceramente... el mapa de Argentina se pintó de violeta en serio", declaró Milei en la madrugada del lunes al canal La Nación+ en referencia fue al color que identifica a su partido.

"Sacando algunos lugares muy puntuales, me parece que el mapa está gritando que quiere vivir en este mundo de libertad y progreso, quiere abrazar el crecimiento", evaluó el mandatario.

Milei logró sobreponerse en las urnas a un contexto adverso, con estancamiento de la actividad económica, inestabilidad cambiaria y crecientes temores sobre la posibilidad de que el país sudamericano no pueda afrontar sus deudas, que forzaron un inédito rescate financiero de su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump.

El partido gobernante se impuso en tres de los principales distritos electorales: Buenos Aires, donde remontó el traspié que había sufrido hace más de un mes ante el peronismo en comicios para legisladores locales, Córdoba y Santa Fe.

El oficialismo más que duplicó su presencia en ambas cámaras. Pasó de tener 37 a 101 diputados y de seis a 20 senadores. El gobierno se aseguraría junto a aliados un tercio de los 257 legisladores en la cámara baja, con lo cual frenaría un intento de juicio de destitución y blindaría los vetos que eventualmente decida aplicar a leyes aprobadas por la oposición.

"Pero entendemos que puede haber matices y consideramos que si lo logramos desde consensos, pero consensos serios, no charlatanería barata, podemos hacer mucho por los argentinos", adelantó Milei sobre la búsqueda de acuerdos con la oposición más dialoguista en el Congreso.

En ese universo incluyó a fuerzas provinciales y también al bloque de legisladores que responden al expresidente de centroderecha Mauricio Macri (2015-2019).

A partir de la nueva composición del Congreso que asumirá el 10 de diciembre, Milei aspira a lograr la aprobación de las reformas impositiva y laboral, dos demandas de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco del programa de asistencia financiera que le otorgó al país sudamericano en abril.

En cambio, el mandatario ultraliberal fue menos enfático sobre cambios en su gabinete de ministros que se venían reclamando desde los mercados y la oposición.

"El segundo tramo del mandato estrictamente empieza el 11 de diciembre, cuando cambie la composición del Congreso", sostuvo Milei. "Así es que es un proceso, en el cual yo iré dialogando con las distintas personas que yo creo que son la estructura óptima para avanzar en esta agenda.