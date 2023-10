EU, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania respaldan a Israel

CIUDAD DE MÉXICO

En un comunicado conjunto, difundido por la Casa Blanca, señalaron que "nosotros -el presidente Emmanuel Macron de Francia; el canciller Olaf Scholz de Alemania; la primera ministra Giorgia Meloni de Italia; el primer ministro Rishi Sunak del Reino Unido y el presidente Joe Biden de Estados Unidos- expresamos nuestro apoyo firme y unido al Estado de Israel, y nuestra condena inequívoca de Hamas y sus atroces actos de terrorismo".

En el comunicado, que se difundió después de una llamada entre los líderes para abordar la situación de Israel, indicaron que "las acciones terroristas de Hamas no tienen justificación ni legitimidad, y deben ser condenadas universalmente. Nunca hay justificación para el terrorismo".

Desde la incursión de Hamas en Israel por aire, tierra y mar, el sábado, el saldo hasta ahora es de más de 900 israelíes fallecidos, y 2 mil 600 heridos; del lado palestino, la cifra de decesos es de 687, incluyendo 140 niños, y 3 mil 726 heridos, según el más reciente recuento del Ministerio de Salud de la Franja.

"En los últimos días, el mundo ha visto con horror cómo los terroristas de Hamas masacraban a familias en sus casas, masacraban a más de 200 jóvenes que disfrutaban de un festival de música y secuestraban a ancianas, niños y familias enteras, que ahora están retenidos como rehenes", indicaron los líderes estadounidense y europeos.

"Nuestros países apoyarán a Israel en sus esfuerzos por defenderse y defender a su pueblo de tales atrocidades. Subrayamos, además, que este no es un momento para que ninguna parte hostil a Israel explote estos ataques en busca de ventajas".

Al mismo tiempo, los gobernantes reconocieron "las legítimas aspiraciones del pueblo palestino y apoyamos medidas iguales de justicia y libertad para israelíes y palestinos por igual". Sin embargo, afirmaron que Hamas "no representa esas aspiraciones y no ofrece nada al pueblo palestino que no sea más terror y derramamiento de sangre".

Los países subrayaron que permanecerán "unidos y coordinados, juntos como aliados y como amigos comunes de Israel, para garantizar que Israel pueda defenderse y, en última instancia, para establecer las condiciones de una región de Medio Oriente pacífica e integrada".