Colapso de torre medieval en Roma deja un trabajador muerto

Los bomberos lograron por fin sacar a un trabajador de entre los escombros de una torre medieval que colapsó parcialmente durante los trabajos de renovación en el corazón de la capital de Italia, pero la alegría del rescate resultó efímera.

El hombre no resistió el trauma que había sufrido y murió poco después.

"Expreso mi profundo dolor y condolencias, en mi nombre y del gobierno", dijo la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en un comunicado después de la medianoche confirmando su muerte. "Estamos cerca de su familia y colegas en este momento de sufrimiento indescriptible".

El ministerio rumano de Exteriores identificó al hombre como Octav Stroici en un comunicado el martes por la mañana, y agradeció a los rescatistas por su determinación al trabajar 11 horas para sacarle. Otro trabajador rumano fue rescatado con éxito y está fuera de peligro, según el comunicado.

Los rescatistas se enfrentaron a una tarea compleja después de que intentaron acercarse al trabajador atrapado a través de una ventana del primer piso.

Pero se vieron obligados a retirarse en medio de una nube de escombros mientras la estructura continuaba cediendo. También se abortó un segundo intento con dos escaleras, y en su lugar se envió un dron.

Cerca del anochecer, los bomberos levantaron tubos gigantes en una grúa para succionar escombros desde la ventana del segundo piso. Continuaron el trabajo hasta bien entrada la noche.

Un trío de rescatistas finalmente cargó al trabajador atrapado, Stroici, en una escalera telescópica, antes de descender y llevarlo en una camilla hacia una ambulancia.

"La operación duró mucho tiempo porque cada vez que se liberaba una parte del cuerpo, quedaba cubierto por más escombros", dijo Lamberto Giannini, prefecto de Roma, a los periodistas.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, había dicho previamente a los periodistas que el trabajador se comunicaba con los rescatistas y usaba una mascarilla de oxígeno. Añadió que los rescatistas trabajaban con extrema precaución en "una operación muy delicada de extracción" para evitar nuevos derrumbes.

Tres trabajadores fueron rescatados ilesos después del colapso inicial al mediodía, dijo el portavoz de los bomberos Luca Cari. Otro trabajador, de 64 años, fue hospitalizado en estado crítico; RAI informó que estaba consciente y había sufrido una fractura de nariz.

Ningún bombero resultó herido

La Torre dei Conti fue construida en el siglo XIII por orden del papa Inocencio III como residencia para su familia. La estructura sufrió daños durante un terremoto en 1349 y derrumbes posteriores en el siglo XVII.

Cientos de turistas observaron cómo los bomberos utilizaron una escalera móvil y llevaron una camilla al nivel superior de la Torre dei Conti durante el primer intento de rescate. De pronto, otra parte de la estructura se vino abajo, levantando una nube de escombros y obligando a los bomberos a descender rápidamente por la escalera.

El primer colapso afectó el contrafuerte central del lado sur de la estructura y causó el derrumbe parcial de una base inclinada subyacente. La segunda caída impactó parte de la escalera y el techo, detallaron las autoridades de patrimonio cultural en un comunicado.

Queen Paglinawan, de 27 años, atendía a un cliente en una heladería cercana cuando la torre comenzó a derrumbarse.

La torre, que ha permanecido cerrada desde 2007, está siendo sometida a una restauración de 6,9 millones de euros (casi 8 millones de dólares), que incluye trabajos de conservación, la instalación de sistemas eléctricos, de iluminación y de agua, y una nueva instalación de museo dedicada a las fases más recientes del Foro Imperial Romano, de acuerdo con los funcionarios.

Antes que comenzara la última fase en junio, se realizaron estudios estructurales y pruebas de carga "para verificar la estabilidad de la estructura, lo que confirmó las condiciones de seguridad necesarias" para proceder con el trabajo, incluyendo la eliminación de amianto, detallaron los funcionarios. El trabajo actual, realizado a un costo de 400.000 euros (460.000 dólares), estaba casi por finalizar.

Los fiscales italianos llegaron al lugar cuando se llevaba a cabo la operación de rescate e investigaban posibles cargos por negligencia y lesiones, publicaron medios italianos. Es común en Italia que las pesquisas comiencen al momento en que un incidente está en curso y antes que se identifiquen posibles sospechosos.

La estudiante alemana Viktoria Braeu había terminado de recorrer el Coliseo, a poca distancia del lugar, y pasaba por la escena durante el primer intento de rescate.

"Dijimos, 'Probablemente no pasará mucho tiempo para que se caiga', y luego simplemente comenzó a derrumbarse", narró Braeu, de 18 años.

El presidente rumano, Nicusor Dan, publicó un comunicado en X el martes expresando su "profunda tristeza" tras enterarse de que Stroici había muerto en el hospital, y envió condolencias a sus seres queridos.