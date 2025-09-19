Ministro de Salud de Brasil cancela viaje a ONU por limitaciones de visa impuestas por EEUU

El ministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha, dijo el viernes que no asistirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York la próxima semana porque el gobierno de Estados Unidos le otorgó "una visa inaceptable" con restricciones de movilidad dentro del país.

Padilha, uno de los colaboradores más cercanos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dijo en un comunicado que se quedará en Brasil debido a "limitaciones infundadas y arbitrarias al ejercicio diplomático de Brasil" por parte del gobierno estadounidense.

Las dos naciones han tenido roces desde que el presidente estadounidense Donald Trump impuso aranceles del 50 % a los productos brasileños por el juicio al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien fue condenado a 27 años de prisión por el Supremo Tribunal del país por encabezar un intento de golpe de Estado.

Anteriormente, dos funcionarios brasileños dijeron a The Associated Press que el gobierno de Lula había protestado ante las Naciones Unidas después de que Padilha recibiera una visa estadounidense que limita su movimiento en Nueva York a la sede de la ONU y a unas pocas cuadras cercanas a su hotel.

El gobierno de Brasil también expresó en su carta al secretario general de la ONU, António Guterres, su preocupación de que el gobierno del presidente Trump pueda negar, revocar o restringir visas a otros funcionarios que tienen previsto asistir a la asamblea.

Las fuentes brasileñas hablaron bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizadas para declarar públicamente sobre el asunto.

Brasil argumentó que la medida del gobierno estadounidense viola el artículo 105 de la carta de la ONU y la convención sobre privilegios e inmunidades que garantiza la ausencia de restricciones para la inmigración y el movimiento de funcionarios gubernamentales.

El gobierno de Lula también expresó en su carta a Guterres que la resolución 43/48 de la ONU establece que el país anfitrión tiene la obligación legal de garantizar que cada delegación tenga acceso ilimitado, independientemente de sus afiliaciones políticas.

Ni la ONU ni el gobierno de Estados Unidos respondieron a una solicitud de comentarios de la AP.

Inicialmente, el ministro de Salud tenía previsto viajar a Washington para asistir a otras reuniones. Su visa estadounidense expiró en agosto. En junio, Estados Unidos revocó las visas de su esposa y de su hija de 10 años por la decisión de Trump de imponer restricciones de visa a funcionarios gubernamentales cubanos y extranjeros involucrados en las misiones médicas de Cuba.

Brasil tuvo un programa que contrató a miles de médicos cubanos durante la presidencia de Dilma Rousseff (2011-2016), quien también tuvo a Padilha como su ministro de Salud.

Hablando con TV GloboNews, Padilha dijo que las "actividades internacionales de Brasil continuarán".

"Pueden impedir que el ministro esté presente, pero la defensa de la ciencia, de las vacunas (continuará)", aseveró. "Este presidente de Estados Unidos no podrá detenerlo".

El domingo, en un artículo de opinión del New York Times, Lula señaló que su gobierno está abierto a negociar cualquier cosa que pueda traer beneficios mutuos, pero agregó que "la democracia y la soberanía de Brasil no están en la mesa".

El gobernante brasileño dijo sentirse orgulloso del Supremo Tribunal por su "decisión histórica" que salvaguarda las instituciones de Brasil y el Estado de derecho democrático. El juicio de Bolsonaro, añadió, no es una "cacería de brujas", como lo describió Trump cuando anunció los aranceles a los productos brasileños.

El gobierno de Estados Unidos también sancionó al juez Alexandre de Moraes, quien supervisó el juicio de Bolsonaro. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos citó la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por Derechos Humanos, que apunta a los perpetradores de abusos a los derechos humanos y funcionarios corruptos, como su autoridad para emitir las sanciones.