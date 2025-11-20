Aprovechará México los movimientos globales

Durante la cuarta sesión del Seminario Internacional de Gobernanza Global en la UNAM, especialistas analizaron la relación México-Estados Unidos ante el segundo mandato de Donald Trump y los desafíos que esto implica para América del Norte. El diálogo reunió a académicos y funcionarios de la SRE para evaluar el futuro político y económico de la región.

¿Qué se discutió en el seminario?

El académico John Ackerman afirmó que la nueva presidencia de Trump representa una oportunidad para México, aunque advirtió peligros como el nacionalismo excluyente, la militarización fronteriza y la criminalización de migrantes. Señaló que el llamado Plan México podría impulsar una política industrial sólida que sustituya importaciones provenientes de Estados Unidos.

Ackerman destacó que, aunque Trump es un personaje "deleznable", la coyuntura global permite a México aprovechar espacios de autonomía política y económica. En el seminario también se abordaron tensiones internas en Canadá, un factor que influye en la dinámica norteamericana.

¿Qué opinan los expertos sobre Trump y su impacto?

El investigador Oliver Santin Peña comparó los proyectos políticos de Mark Carney y Donald Trump, calificando al primero como representante del neocolonialismo financiero progresista y al segundo como un modelo de imperialismo nacionalista. Explicó que el trumpismo ha servido como ejemplo para movimientos globales que buscan imponer agendas internas con mayor autoritarismo.

Por su parte, el académico José Luis Valdés Ugalde señaló que la diplomacia de Trump redefine el poder presidencial, reduce la autonomía institucional y marca una ruptura con el liderazgo liberal de posguerra. Aseguró que el retorno de Trump a la Casa Blanca inaugura una presidencia "neoimperial y aislacionista", con efectos directos para México en materia migratoria, comercial y de seguridad.

¿Cuáles son las tensiones en el T-MEC?

Roberto Zepeda advirtió tensiones en el T-MEC por aranceles y exigencias de cooperación, calificando como "imprudente" la guerra comercial impulsada por Trump. Afirmó que la hegemonía estadounidense se ha debilitado frente al ascenso de potencias como China e India, mientras Trump impulsa un equipo duro que promueve políticas proteccionistas contrarias al régimen comercial internacional. La sesión concluyó con comentarios de expertos del CISAN y del Instituto Matías Romero.