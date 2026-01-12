Ronald Johnson celebra contacto entre Sheinbaum y Trump

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, señaló este lunes haber facilitado la "productiva" llamada que sostuvieron por la mañana los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Claudia Sheinbaum.

Detalles sobre la llamada entre Trump y Sheinbaum

"Fue un gusto haber contribuido a facilitar la productiva llamada de hoy" entre Trump y Sheinbaum, posteó Johnson en su cuenta de X. Sin referirse al contenido de la llamada, Johnson señaló que "tras un año de la relación Estados Unidos-México más cooperativa y mutuamente beneficiosa de las últimas décadas, aún queda mucho por hacer, pero juntos podemos construir un futuro más brillante para nuestros pueblos".

Impacto de la cooperación entre Estados Unidos y México

La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que el embajador Johnson asistió a Palacio Nacional y conversaron previo a la llamada con Donald Trump. "Él (Johnson) sabe del trabajo que se está haciendo", dijo Sheinbaum Pardo.