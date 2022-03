Refugio bombardeado en ciudad de Ucrania; la guerra entra en una nueva fase

Tres semanas después de la invasión , los gobiernos y analistas occidentales ven que el conflicto se está convirtiendo en una guerra de desgaste, con las fuerzas rusas empantanadas que lanzan misiles de largo alcance contra ciudades y bases militares mientras las fuerzas ucranianas llevan a cabo ataques relámpago y buscan separar sus líneas de suministro.

La huelga en la escuela de arte fue la segunda vez en menos de una semana que las autoridades locales informaron de un ataque a un edificio público donde se habían refugiado los residentes de Mariupol. Una bomba cayó en un teatro donde se creía que se refugiaban más de 1.000 personas el miércoles.

No hubo información inmediata sobre las víctimas del supuesto ataque a la escuela, que The Associated Press no pudo verificar de forma independiente. Las autoridades ucranianas no han dado una actualización sobre la búsqueda del teatro desde el viernes, cuando dijeron que al menos 130 personas habían sido rescatadas y otras 1.300 quedaron atrapadas entre los escombros.

Los funcionarios de la ciudad y los grupos de ayuda han descrito las terribles condiciones en Mariupol, donde los alimentos, el agua y la electricidad se han agotado y los combates han impedido que los convoyes humanitarios lleguen a la ciudad. El asedio ruso también cortó las líneas de comunicación en Mariupol, lo que dificulta la verificación de los informes de la ciudad.

El puerto estratégico en el mar de Azov ha sido bombardeado durante más de tres semanas y ha sido testigo de algunos de los peores horrores de la guerra en Ucrania. Al menos 2.300 personas han muerto, algunas de las cuales tuvieron que ser enterradas en fosas comunes, dijeron funcionarios de la ciudad.

"Hacer esto en una ciudad pacífica, lo que hicieron los ocupantes, es un terror que será recordado en los siglos venideros", dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en su video discurso nocturno a la nación. "Cuanto más use Rusia el terror contra Ucrania, peores serán sus consecuencias".

Una resistencia ucraniana inesperadamente fuerte ha hecho añicos las esperanzas del presidente ruso, Vladimir Putin, de lograr una victoria rápida después de que ordenó a sus tropas que invadieran Ucrania el 24 de febrero. una enorme planta siderúrgica. Pero la caída de la ciudad podría resultar una victoria costosa.

"La lucha bloque por bloque en Mariupol le está costando tiempo, iniciativa y poder de combate al ejército ruso", dijo el Instituto para el Estudio de la Guerra con sede en Washington en una sesión informativa.

En una evaluación contundente de la guerra en Ucrania, el grupo de expertos concluyó que Rusia fracasó en su campaña inicial para tomar rápidamente la capital, Kiev, y otras ciudades importantes y que su invasión estancada está creando las condiciones para un estancamiento "muy violento y sangriento". .

En las principales ciudades de Ucrania, cientos de hombres, mujeres y niños ya han muerto en los bombardeos rusos, mientras que millones han corrido a refugios subterráneos o han huido del país.

En la capital, Kiev, al menos 20 bebés llevados por madres sustitutas ucranianas están atrapados en un refugio antibombas improvisado, esperando que los padres viajen a la zona de guerra para recogerlos. Los bebés, algunos de apenas unos días de edad, están siendo atendidos por enfermeras que no pueden salir del refugio debido a los constantes bombardeos de las tropas rusas que intentan rodear la ciudad.

En la ciudad nororiental de Sumy, muy afectada, las autoridades evacuaron a 71 bebés huérfanos a través de un corredor humanitario, dijo el domingo el gobernador regional Dmytro Zhyvytskyy. Dijo que los huérfanos, la mayoría de los cuales necesitan atención médica constante, serían llevados a un país extranjero no especificado.

Los bombardeos rusos mataron al menos a cinco civiles, incluido un niño de 9 años, en Kharkiv, una ciudad del este que es la segunda más grande de Ucrania.

El Ministerio de Defensa británico dijo que el fracaso de Rusia para obtener el control de los cielos sobre Ucrania "ha mermado significativamente su progreso operativo", obligándolos a depender de armas de distancia lanzadas desde la relativa seguridad del espacio aéreo ruso.

Un ataque con cohetes en la ciudad portuaria de Mykolaiv, en el Mar Negro, la madrugada del viernes mató a 40 infantes de marina, dijo un oficial militar ucraniano a The New York Times, convirtiéndolo en uno de los ataques individuales más mortíferos contra las fuerzas ucranianas.

En otro ataque, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que un misil hipersónico Kinzhal alcanzó un depósito de combustible ucraniano en Kostiantynivka, una ciudad cerca de Mykolaiv. El ejército ruso dijo el sábado que usó un Kinzhal por primera vez en combate para destruir un depósito de municiones en las montañas de los Cárpatos en el oeste de Ucrania.

Rusia ha dicho que el Kinzhal, transportado por aviones de combate MiG-31, tiene un alcance de hasta 2.000 kilómetros (unas 1.250 millas) y vuela a 10 veces la velocidad del sonido. El Pentágono dice que aún no ha confirmado el uso de un misil hipersónico en Ucrania.

Konashenkov dijo que los misiles de crucero Kalibr lanzados por buques de guerra rusos desde el mar Caspio también estuvieron involucrados en el ataque al depósito de combustible en Kostiantynivka y se utilizaron para destruir una planta de reparación de blindaje en el norte de Ucrania.

Los analistas occidentales han minimizado la importancia del uso del arma hipersónica por parte de Rusia, diciendo que los misiles no le dieron a Moscú una ventaja adicional, sino que eran una herramienta que el Kremlin podría usar para publicitar su poderío militar y advertir a otros países contra la intervención.

"No es un cambio de juego", sino más bien un "mensaje de intimidación y disuasión hacia Ucrania y Occidente", dijo Valeriy Akimenko, investigador asociado principal en el Centro de Investigación de Estudios de Conflicto en Inglaterra.

Si bien el Kremlin ha dicho que Rusia está llevando a cabo una "operación militar especial" dirigida a objetivos legítimos, el secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, dijo el sábado que las "ganancias incrementales" de Rusia se deben en parte al uso de "técnicas brutales y salvajes".

Los organismos de la ONU han confirmado más de 847 muertes de civiles desde que comenzó la guerra, aunque reconocen que es probable que la cifra real sea mucho mayor. La ONU dice que casi 3,4 millones de personas han huido de Ucrania como refugiados.

Las estimaciones de las muertes rusas varían ampliamente, pero incluso las cifras conservadoras son de miles. Las autoridades ucranianas han informado que seis generales rusos han muerto durante la guerra. El ejército ruso no ha confirmado la muerte de ninguno de ellos. La muerte de un general fue confirmada por su asociado y un grupo de oficiales en Rusia.

Rusia necesitaría 800.000 soldados, casi el equivalente a todo su ejército en servicio activo, para controlar Ucrania frente a una prolongada oposición armada, según Michael Clarke, exjefe del Royal United Services Institute, un grupo de expertos en defensa con sede en Gran Bretaña.

"A menos que los rusos tengan la intención de ser completamente genocidas, podrían arrasar todas las ciudades principales y los ucranianos se levantarán contra la ocupación rusa, habrá una guerra de guerrillas constante", dijo Clarke.

Ucrania y Rusia han realizado varias rondas de negociaciones destinadas a poner fin al conflicto, pero los países vecinos siguen divididos en varios temas. Zelenskyy ha dicho que está dispuesto a abandonar la oferta de Ucrania para unirse a la OTAN, pero quiere ciertas garantías de seguridad de Rusia. Moscú está presionando para la desmilitarización completa de Ucrania.

Las autoridades de Mariupol dijeron el domingo que casi 40.000 personas habían abandonado la ciudad en la última semana, la gran mayoría en sus propios vehículos, a pesar de los continuos ataques aéreos y de artillería. Eso por sí solo representa casi el 10% de la población de antes de la guerra de la ciudad de 430.000.

El ayuntamiento de Mariupol afirmó el sábado que los soldados rusos habían trasladado por la fuerza a varios miles de residentes de la ciudad, en su mayoría mujeres y niños, a Rusia. No dijo dónde, y AP no pudo confirmar de inmediato el reclamo.

Los separatistas respaldados por Rusia en el este de Ucrania dijeron el domingo que 2.973 personas han sido evacuadas de Mariupol desde el 5 de marzo, incluidas 541 en las últimas 24 horas.

Algunos rusos también han huido de su país en medio de una represión generalizada contra la disidencia . Rusia arrestó a miles de manifestantes contra la guerra, amordazó a los medios independientes y cortó el acceso a sitios de redes sociales como Facebook y Twitter.

En Ucrania, Zelenskyy ordenó el domingo que se suspendieran las actividades de 11 partidos políticos con vínculos con Rusia durante el período de la ley marcial. El más grande de esos partidos tiene 44 de los 450 escaños en el parlamento del país.

"Las actividades de los políticos dirigidas a la discordia y la colaboración no tendrán éxito", dijo en el discurso.