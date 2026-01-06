Venezolanos están sumidos en la incertidumbre tras la caída de Nicolás Maduro

Muchos venezolanos salieron en las últimas horas a las calles de Caracas a repudiar la captura del presidente Nicolás Maduro en una sorprendente operación militar estadounidense, mientras que otros muchos que están entre los que se alegran de la caída del dirigente socialista no se animan a expresar en público alguna señal de júbilo.

Y unos y otros están sumidos en la incertidumbre sobre el futuro de Venezuela.

¿Qué reacciones ha generado la captura de Maduro?

En el convulso país sudamericano, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el poder en reemplazo del depuesto mandatario —cuyo regreso ha exigido— sin que haya quedado aún clara la postura que tomará en sus relaciones con Estados Unidos.

La autoridad fiscal ha advertido por su lado que la captura y el próximo enjuiciamiento de Maduro en Estados Unidos son ilegales porque el otrora hombre fuerte de Venezuela goza de inmunidad como presidente.

Los partidarios de Maduro manifiestan en las calles su enojo en multitudinarias marchas, mientras que sus opositores evitan hablar de lo ocurrido y no pocas personas han adoptado la rutina de borrar videos y cualquier información en sus teléfonos móviles que pudieran dar pie a su detención por los cuerpos de seguridad.

"No sé qué pasará mañana. Se me agita el corazón cuando veo que paran a alguien en la calle y le revisan el teléfono. Esto no es vida", dijo a The Associated Press Tibisay Pérez, una ama de casa de 52 años que compraba artículos de limpieza en una tienda del centro de Caracas.

Acciones de Delcy Rodríguez tras asumir la presidencia

En la víspera, Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta en reemplazo de Maduro ante la Asamblea Nacional, de abrumadora mayoría oficialista. Constitucionalmente, era la primera en la línea de sucesión.

Rodríguez —que fue vicepresidenta y canciller de Maduro, entre otros prominentes cargos— prestó juramento como presidenta encargada por tiempo indeterminado, visto que no ha sido declarada "la falta absoluta" del dirigente socialista, que obligaría a la realización de elecciones "dentro de los 30 días consecutivos siguientes".

Rodríguez está a la cabeza de un grupo de altos funcionarios de la administración de Maduro que ahora parecen controlar Venezuela, incluidos el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, y el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello.

Impacto de la captura de Maduro en la seguridad en Venezuela

Aunque se ha comprometido a colaborar con la administración de Trump, no está claro si la actual mandataria finalmente se aproximará a Washington o seguirá la línea frontal de su predecesor.

El lunes, Rodríguez afirmó en una reunión con ministros que "luego de la terrible agresión militar de la que fue víctima nuestra amada patria Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos, el pueblo venezolano se mantiene firme, se mantiene activo para defender a nuestra patria".

Señaló que Venezuela ha demostrado al mundo que ha crecido en fortaleza y espiritualmente "para afrontar los desafíos, las agresiones, las amenazas". "En lo personal, quienes me amenacen, lo digo, mi destino... no lo decide sino Dios. Esa es mi respuesta", añadió Rodríguez sin mencionar a Trump.

Trump advirtió el domingo que si Rodríguez no se alineaba iba "a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro". Ella adoptó entonces un tono conciliador en redes sociales y expresó su esperanza de construir "relaciones respetuosas" con la Casa Blanca.

Pero Trump ha hecho afirmaciones de que Estados Unidos va a gobernar Venezuela sin detallar cómo lo hará, lo que ha empezado a generar preguntas entre legisladores y exfuncionarios de su país sobre cuál es el verdadero nivel de planificación diseñado para administrar el país sudamericano luego de la caída de Maduro.

Además, pese a haber manifestado que controlará las palancas del poder venezolano, parece que Washington no tiene intención de asumir la gobernanza diaria en Venezuela y permitiría que los subordinados de Maduro permanezcan en posiciones de liderazgo por ahora.

El ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, y el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, quienes han ratificado su fidelidad a Maduro y apoyo a la continuidad del gobierno.

Cabello participó el martes de una marcha en apoyo a Maduro y su esposa, Cilia Flores, apresada junto a él. "A quienes se ríen hoy de su propia desgracia, no entienden que aquí todavía sigue la Revolución Bolivariana. Pero no lo van a entender, y no nos interesa explicarle, que lo vivan, porque aquí la Revolución Bolivariana seguirá adelante y a Nicolás y a Cilia nos los tendrán que devolver", dijo el funcionario.

Fue la primera vez que se lo vio en público desde la captura de Maduro y su esposa tres días atrás.

En septiembre, casi tres meses antes de su captura, Maduro firmó un decreto de "conmoción exterior" para "defender la soberanía del país" ante un eventual ataque. Lo hizo, entre otras medidas preventivas adoptadas, ante el despliegue de buques de guerra estadounidense en aguas del Caribe que, según Trump, buscan combatir a los cárteles de drogas latinoamericanos que llevan sustancias ilegales a Estados Unidos.

Maduro describió el despliegue militar estadounidense como un ataque a la soberanía de su país y parte de un esfuerzo por derrocarlo.

El decreto faculta al gobernante a implementar medidas extraordinarias en materia social, económica y política para proteger la soberanía, la integridad territorial y garantizar el funcionamiento de las instituciones y empresas estratégicas.

Ordena a los cuerpos de seguridad "emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque".

En las calles ya se ha empezado a sentir un mayor control de las fuerzas de seguridad, que con frecuencia paran a los ciudadanos para verificar su identidad y revisar sus pertenencias.

Activistas de los derechos humanos han alertado que, si bien las autoridades venezolanas "tienen la obligación constitucional de adoptar las medidas que consideren adecuadas para la defensa de la soberanía nacional", esas actuaciones deben "corresponderse con una práctica que no implique violaciones de derechos humanos".

Según la Constitución, el decreto de Estado de Conmoción Exterior se prolongará por hasta 90 días, siendo prorrogable otros 90. La aprobación de la prórroga corresponde a la Asamblea Nacional.

Aunque sea muy improbable, el oficialismo y sus seguidores no cesan en solicitar la libertad del mandatario invocando el derecho internacional.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, pidió al juez estadounidense Alvin Hellerstein que reconozca que Maduro cuenta con inmunidad por su cargo de presidente y señaló que su tribunal en Nueva York no tiene jurisdicción para juzgarlo por los cargos de narcotráfico invocados por el gobierno de Estados Unidos para justificar su captura y separación del poder.



