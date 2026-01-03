Los países de América que EU ha intervenido militarmente

Durante la madrugada de este sábado 3 de enero, se llevó a cabo la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, junto a Cilia Flores, su esposa, luego de que fuerzas militares armadas estadounidenses bombardearan la capital del país.

¿Cómo ocurrió la captura de Nicolás Maduro?

La intervención estadounidense en Venezuela fue cuestionada por diversos gobiernos del mundo, incluyendo México, quien rechazó y condenó de manera enérgica las acciones militares realizadas unilateralmente por EU, haciendo un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos establecidos en la Carta de la ONU.

A lo largo de más de un siglo, la política exterior estadounidense en Latinoamérica y el Caribe ha estado marcada por la combinación de intervenciones militares, presión económica y cambios de régimen, generalmente justificadas por la seguridad nacional, pero frecuentemente vinculadas a intereses estratégicos y económicos.

Reacciones internacionales a la intervención militar en Venezuela

En un artículo realizado por la Universidad de Harvard en 2005 se hizo un recuento del paso de las fuerzas armadas de EU por América Latina y se desglosaron algunos de los esfuerzos de Washington por influir, intervenir o modificar regímenes en Latinoamérica y el Caribe, sugiriendo la existencia de motivos económicos y políticos, más allá de los argumentos oficiales de seguridad o estabilidad.

Siglo XIX y XX: expansión territorial y las "guerras del banano"

México (1846 a 1848 / 1916 a 1917): México perdió más de la mitad de su territorio, incluyendo California, Nuevo México y Arizona. Décadas después, tropas estadounidenses ingresaron nuevamente al país durante la llamada Expedición Punitiva, cuyo objetivo era capturar a Francisco Villa tras sus ataques en territorio estadounidense.

Cuba (1898): Estados Unidos intervino en la guerra de independencia cubana contra España, prometiendo apoyar la liberación de la isla. Tras el conflicto, mantuvo una ocupación militar durante cuatro años y consolidó su expansión territorial al anexar Puerto Rico, Filipinas y Guam.

Panamá (1903): Washington respaldó a los movimientos separatistas panameños frente a Colombia, facilitando la independencia del país. A cambio, obtuvo el control de la zona del Canal mediante el Tratado Hay–Bunau Varilla, asegurando una posición estratégica clave para el comercio mundial.

Nicaragua (1912 a 1933): Estados Unidos mantuvo una prolongada ocupación militar con el argumento de estabilizar gobiernos aliados y proteger intereses económicos, al tiempo que combatía la resistencia liderada por Augusto C. Sandino.

Haití (1915 a 1934): Tras el asesinato del presidente haitiano, marines estadounidenses desembarcaron en el país e impusieron una ocupación que duró 19 años. El control político y financiero permitió a bancos estadounidenses recuperar préstamos y asegurar intereses comerciales.

República Dominicana (1916 a 1924): Estados Unidos ocupó militarmente el país ante el incumplimiento de pagos de la deuda externa, asumiendo el control de las finanzas públicas.

Historia de intervenciones de Estados Unidos en Latinoamérica

Siglo XX: "Guerra Fría"

Guatemala (1954): La CIA organizó un golpe de estado que derrocó al presidente Jacobo Árbenz Guzmán, cuyo programa de reformas agrarias afectaba intereses de empresas estadounidenses como United Fruit Company.

Cuba (1961): El fallido intento de invasión en Bahía de Cochinos buscó derrocar a Fidel Castro y frenar la expansión del comunismo en el hemisferio.

Brasil (1964): Estados Unidos apoyó el golpe militar que destituyó al presidente João Goulart, iniciando una dictadura que se prolongó por más de dos décadas.

República Dominicana (1965): Más de 42 mil marines estadounidenses intervinieron para evitar el establecimiento de un gobierno de izquierda tras una guerra civil, bajo la justificación de "proteger vidas estadounidenses".

Chile (1973): Washington respaldó política y económicamente el golpe de Estado que llevó a Augusto Pinochet al poder, poniendo fin al gobierno socialista de Salvador Allende.

Nicaragua (1981 a 1990): Estados Unidos financió y entrenó a los grupos armados conocidos como Contras para debilitar al gobierno sandinista, en el marco del conflicto ideológico de la Guerra Fría.

Granada (1983): La operación militar "Urgent Fury" derrocó a un gobierno de orientación marxista, bajo el argumento de proteger a ciudadanos estadounidenses.

Panamá (1989): La operación "Causa Justa" permitió la captura del general Manuel Noriega, acusado de narcotráfico, y reforzó la influencia estadounidense en el país.

Siglo XXI: Guerra con el narcotráfico y democracia

Venezuela: Bajo la administración Trump, se capturó a Nicolás Maduro, marcando una nueva fase de acción militar directa en la región.