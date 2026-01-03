Qué dice la Carta de la ONU sobre la intervención militar extranjera

La madrugada de este sábado 3 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras un ataque directo contra la capital del país orquestado por las fuerzas militares de Estados Unidos.

¿Cómo ocurrió la captura de Nicolás Maduro?

La tensión política entre ambas naciones y el actual escenario se volvió tendencia rápidamente en redes sociales, convirtiéndose en uno de los temas de conversación principales. Las posturas se vieron polarizadas, pues mientras algunos gobiernos celebraron la liberación del pueblo venezolano, otros calificaron la intervención como un ataque a la soberanía.

Por su parte, el Gobierno de México bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum condenó y rechazó de manera enérgica las acciones militares realizadas de forma unilateral por EU, mostrando su posicionamiento pacifista ante la situación. Asimismo, hizo un llamado a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos establecidos en la Carta de la ONU.

Reacciones internacionales a la intervención militar de Estados Unidos

La Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es un documento fundacional y tratado multilateral que se creó en 1945 en San Francisco. Esta Carta recoge los principios de las relaciones internacionales, desde la igualdad soberana de los Estados, hasta la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

Esto dice la Carta de la ONU sobre la intervención militar. En el artículo 2 párrafo 3, del "Capítulo I: Propósitos y principios", la Carta de la ONU menciona que todos los miembros de la organización deberán "arreglar sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro la paz y la seguridad internacionales ni la justicia". Asimismo, en el párrafo posterior, señala que, en sus relaciones internacionales, los miembros deberán "abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas".

Detalles sobre la Carta de la ONU y la intervención militar

Por otro lado, en el artículo 39 del "Capítulo VII: Acción en caso de las amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión", la Carta explica que el Consejo de Seguridad será el único encargado de determinar "la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas para mantener o restablecer la paz".

¿Cuáles son las excepciones legales a la prohibición? La Carta establece únicamente dos excepciones explícitas para una intervención militar legítima:

Legítima Defensa: El artículo 51 del Capítulo VII menciona que un Estado puede usar la fuerza en respuesta a un "ataque armado previo". Esta defensa puede ser individual o colectiva (si un aliado es atacado), pero debe comunicarse inmediatamente al Consejo de Seguridad y detenerse cuando este tome medidas para restaurar la paz.

Autorización del Consejo de Seguridad: El artículo 42 del Capítulo VII establece que, si el Consejo determina que existe una "amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión", puede autorizar acciones por aire, mar o tierra para mantener o restablecer la seguridad internacional.