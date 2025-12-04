Ucrania acusa a Putin de simular esfuerzos de paz

Pese a una reunión de cinco horas en el Kremlin entre enviados de Estados Unidos y el presidente ruso Vladímir Putin, las tensiones en torno a la guerra en Ucrania se intensificaron.

¿Qué se discutió en la reunión en el Kremlin?

Funcionarios ucranianos y europeos acusaron a Moscú de fingir interés en una salida negociada al conflicto, mientras que Putin responsabilizó a Europa de sabotear los esfuerzos de paz y advirtió que Rusia está lista para una guerra si es provocada.

Acciones de Rusia y acusaciones de Europa

La falta de avances dejó en claro que persisten profundas diferencias sobre puntos clave, especialmente el destino de las regiones ucranianas ocupadas por Rusia.