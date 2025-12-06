Rusia e India firman declaración conjunta de 70 puntos

El presidente ruso, Vladímir Putin, realizó su primera visita a la India desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania.

¿Qué temas abordaron Modi y Putin en su reunión?

En su encuentro con el primer ministro indio, Narendra Modi, ambos líderes reafirmaron su cercanía política y económica, evitando cualquier referencia crítica a la guerra en Ucrania. La declaración conjunta no mencionó el conflicto, y Modi insistió en la "neutralidad" de su país y en su compromiso con la paz, mientras avanzaban discusiones clave sobre el suministro de petróleo ruso.