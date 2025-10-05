Indignación global por guerra

BARCELONA.- Decenas de miles de italianos y españoles marcharon en Roma, Barcelona y Madrid el sábado contra la campaña militar de Israel en Gaza, en una multitudinaria demostración de la creciente indignación internacional por la guerra, que casi cumple dos años.

Las protestas en España fueron planeadas durante semanas, mientras que las manifestaciones en Roma y Lisboa se produjeron tras la indignación generalizada por la interceptación israelí de una flotilla de ayuda humanitaria que zarpó desde Barcelona en un intento por romper el bloqueo al territorio palestino.

La policía de Roma dijo que asistieron 250.000 personas, mientras que los organizadores afirmaron que fue 1 millón, en el segundo día consecutivo de manifestaciones en Italia.

En ese país, más de 2 millones de personas se manifestaron el viernes en todo el país en una huelga general de un día en apoyo a los palestinos en Gaza.

Más de 40 españoles, entre los que está la exalcaldesa de Barcelona, formaban parte de los 450 activistas que Israel retiró de las embarcaciones de la flotilla esta semana.

La policía de Barcelona dijo que 70.000 personas marcharon, aunque los organizadores afirmaron que fueron 300.000, mientras que miles más se manifestaron más tarde en Madrid y varias otras ciudades españolas, así como en Lisboa, Portugal.

Las protestas en el sur de Europa ocurren después de que Hamás anunciase que aceptó algunos elementos del plan presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra, que ha sumido a la principal ciudad de la Franja de Gaza en la hambruna y ha suscitado acusaciones de genocidio contra Israel.

Protestas en Roma critican a Meloni

La protesta en Roma, que siguió una ruta junto al Coliseo, fue organizada por tres organizaciones palestinas junto con sindicatos locales y estudiantes.

En la Piazza San Giovanni, los manifestantes corearon y aplaudieron el nombre de Francesca Albanese, de origen italiano, que es la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados y crítica abierta de Israel.

Aunque los organizadores habían solicitado que solo se llevaran banderas palestinas, había algunas pancartas donde se elogiaba a los grupos político-militares Hezbollah y Hamás. Una decía, "7 de octubre, Día de la Resistencia Palestina", en referencia al ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás en Israel que desató la guerra, mientras que otra gran bandera decía "Muerte, muerte a las FDI", en referencia a las Fuerzas de Defensa de Israel. Un grupo también coreó el mismo lema, informó la emisora estatal RAI.

El legislador de oposición Riccardo Magi, secretario del partido de centroizquierda Piu Europa (más Europa), quien estaba entre los manifestantes, criticó al gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni por su negativa a reconocer un Estado palestino, siguiendo el ejemplo de España, Francia, Reino Unido y otros países occidentales.

"Meloni no puede continuar con este victimismo obsceno: estas son manifestaciones espontáneas contra la inacción y la complicidad de su gobierno. Debe reconocer esto y comenzar a trabajar diplomáticamente por la paz", dijo Magi a los medios italianos.

Gran manifestación en Barcelona

En las últimas semanas, España experimentó un repunte en el apoyo a los palestinos mientras su gobierno de izquierda intensifica los esfuerzos diplomáticos contra el régimen ultraderechista del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Las protestas contra la participación de un equipo ciclista de propiedad israelí interrumpieron repetidamente la Vuelta a España el mes pasado, mientras que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, calificó la destrucción en Gaza de "genocidio" y pidió vetar la presencia de equipos israelíes en competencias deportivas internacionales.

Familias y personas de todas las edades abarrotaron el amplio Paseo de Gracia, el principal bulevar del centro de Barcelona. Los manifestantes llevaban banderas palestinas o camisetas de apoyo, y en los carteles se podían leer mensajes como "Gaza me duele", "Paren el genocidio" y "No toquen a la flotilla".

Aunque es probable que las protestas no influyan en el gobierno israelí, los manifestantes esperan inspirar otras movilizaciones y alentar a los líderes europeos a adoptar una postura más dura hacia Israel.

María Jesús Parra, de 63 años, marchaba ondeando una bandera palestina después de viajar durante una hora desde su casa en otra ciudad hasta Barcelona. Quiere que la Unión Europea actúe contra lo que describió como los horrores que ve a diario en los noticieros.

"¿Cómo es posible que estemos presenciando un genocidio en vivo después de lo que nosotros (como Europa) experimentamos en la década de 1940?", se preguntó Parra. "Ahora nadie puede decir que no sabía lo que estaba pasando".