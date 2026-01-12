Trump dice que Irán quiere negociar mientras los muertos en las protestas suben al menos a 599

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos — El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Irán quiere negociar con Washington luego que él lanzara la amenaza de atacar a la República Islámica por su sangrienta represión contra los manifestantes, y activistas señalaron el lunes que el número de muertos en medio de las protestas a nivel nacional aumentó a al menos 599.

Irán no ha tenido una reacción directa a los comentarios de Trump, que llegaron después que el ministro de Relaciones Exteriores de Omán —que ha servido durante mucho tiempo como interlocutor entre Washington y Teherán— viajara a Irán el fin de semana. Sigue sin estar claro qué podría prometer Irán, especialmente dado que Trump ha establecido demandas estrictas sobre su programa nuclear y su arsenal de misiles balísticos, que Teherán insiste es crucial para su defensa nacional.

¿Qué declaró Trump sobre las negociaciones con Irán?

En declaraciones con diplomáticos extranjeros en Teherán, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, insistió en que "la situación ha quedado bajo control total", en declaraciones que culparon a Israel y a Estados Unidos por la violencia, sin ofrecer pruebas.

"Es por eso que las protestas se tornaron violentas y sangrientas, para dar una excusa al presidente estadounidense para intervenir", dijo Araghchi, en comentarios transmitidos por la cadena satelital de noticias Al Jazeera, financiada por Qatar. Al Jazeera ha podido reportar en vivo desde dentro del país a pesar del corte de internet.

Sin embargo, Araghchi agregó que Irán estaba "abierto a la diplomacia". El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, dijo que un canal con Estados Unidos permanece abierto, pero que las conversaciones deben basarse en "la aceptación de intereses y preocupaciones mutuas, no en una negociación que sea unilateral y basada en la imposición".

Por su parte, los manifestantes progubernamentales salieron a las calles el lunes en apoyo de la teocracia, una demostración de fuerza después de días de protestas que desafiaron directamente el gobierno del líder supremo de 86 años, el ayatolá Alí Jamenei. La televisión estatal iraní transmitió cánticos de la multitud, que parecía contar con decenas de miles de personas, que gritaban "¡Muerte a Estados Unidos!" y "¡Muerte a Israel!"

Detalles sobre el número de muertos en las protestas en Irán

El fiscal general de Irán ha dicho que los fiscales presentarán cargos bajo ese epígrafe contra los manifestantes, que conlleva la pena de muerte.

Trump reconoce propuesta de conversaciones

Trump y su equipo de seguridad nacional han considerado una serie de posibles respuestas contra Irán, incluidos ciberataques y ataques directos por parte de Estados Unidos o Israel, según dos personas familiarizadas con las conversaciones internas de la Casa Blanca que no estaban autorizadas a comentar públicamente y hablaron bajo condición de anonimato.

"El ejército lo está analizando, y estamos considerando algunas opciones muy fuertes", dijo Trump a los periodistas en el Air Force One el domingo por la noche. Cuando se le preguntó sobre las amenazas de represalias de Irán, dijo: "Si hacen eso, los golpearemos a niveles que nunca han sido golpeados antes".

Trump dijo que su gobierno estaba en conversaciones para organizar una reunión con Teherán, pero advirtió que podría tener que actuar primero a medida que aumentan los reportes sobre el número de muertos en Irán y el gobierno continúa arrestando a manifestantes.

"Creo que están cansados de ser golpeados por Estados Unidos", dijo Trump. "Irán quiere negociar".

Irán, a través del presidente del Parlamento del país, advirtió el domingo que las tropas de Estados Unidos e Israel serían "objetivos legítimos" si Estados Unidos usa la fuerza para proteger a los manifestantes.

Más de 10,600 personas también han sido detenidas durante las dos semanas de protestas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos, que ha sido precisa en disturbios anteriores en los últimos años y proporcionó el número de muertos. Se basa en partidarios en Irán que verifican la información. Indicó que 510 de los muertos eran manifestantes y 89 eran de las fuerzas de seguridad.

Con el internet caído en Irán y las líneas telefónicas cortadas, evaluar las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más difícil. The Associated Press no ha podido evaluar de manera independiente el número de víctimas. El gobierno de Irán no ha ofrecido cifras generales de bajas.

Los que están fuera del país temen que el apagón informativo esté envalentonando a los sectores más duros dentro de los servicios de seguridad de Irán para lanzar una represión sangrienta. Los manifestantes inundaron las calles en la capital del país y su segunda ciudad más grande el sábado por la noche hasta la mañana del domingo. Videos en línea supuestamente mostraron más manifestaciones desde la noche del domingo hasta el lunes, y un funcionario de Teherán reconoció que se habían producido en medios estatales.

A las 2:00 de la tarde del lunes, la televisión estatal iraní mostró imágenes de manifestantes llenando Teherán hacia la plaza Enghelab, o plaza de la Revolución Islámica en la capital. Llevaba toda la mañana emitiendo declaraciones de líderes gubernamentales, de seguridad y religiosos iraníes para asistir a la protesta.

Lo llamó un "levantamiento iraní contra el terrorismo estadounidense-sionista", sin abordar la indignación subyacente en el país por la debilitada economía de la nación. La televisión estatal transmitió imágenes de esas manifestaciones en todo el país, tratando de señalar que había superado las protestas.

Acciones del gobierno iraní ante las manifestaciones

En Teherán, un testigo dijo a la AP que las calles de la capital se vacían al llamado a la oración del atardecer cada noche. Para la Isha, o la oración nocturna, las calles están desiertas.

Parte de eso se debe al miedo de quedar atrapado en la represión. La policía envió un mensaje de texto al público advirtiendo que: "dada la presencia de grupos terroristas e individuos armados en algunas reuniones anoche y sus planes para causar muertes, y la firme decisión de no tolerar ningún apaciguamiento y de tratar de manera decisiva con los alborotadores, se aconseja encarecidamente a las familias que cuiden de sus jóvenes y adolescentes".

Otro mensaje de texto, que afirmaba provenir del brazo de inteligencia de la Guardia Revolucionaria paramilitar, también advirtió directamente a la gente que no participara en las manifestaciones.

El testigo habló con la AP bajo condición de anonimato debido a la represión en curso.

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre por el colapso de la moneda rial iraní, que se cotiza a más de 1.4 millones por dólar, mientras la economía del país acusa la presión de sanciones internacionales en parte impuestas por su programa nuclear. Las protestas se intensificaron y se convirtieron en llamados que desafiaban directamente a la teocracia de Irán.

Video muestra cadáveres fuera de la capital

Un video que circula en línea supuestamente muestra docenas de cuerpos en una morgue en las afueras de la capital de Irán.

Personas con conocimiento de la instalación y la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos dijeron el lunes que el video muestra el Centro de Medicina Forense de Kahrizak.

En las imágenes, se ve a personas caminando junto a docenas de cuerpos en bolsas dispuestas en una gran sala, intentando identificar a los allí presentes. En algunos casos, se pueden ver cuerpos tendidos afuera sobre lonas azules. Se puede ver un gran camión en parte de las imágenes.