Cifra de muertos en las protestas contra el gobierno iraní llega al 116, dicen activistas

Las protestas a nivel nacional en desafío a la teocracia de Irán sumaron dos semanas el domingo, mientras que el número de muertos en hechos de violencia relacionados llegó a 116 personas, según activistas.

Con el acceso a internet y las líneas telefónicas cortadas, evaluar las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más complicado. Pero el número de muertos en las protestas aumentó a cuando menos 116 y hay más de 2.600 detenidos, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. La agencia ha sido precisa durante disturbios anteriores en Irán.

¿Qué está ocurriendo en Irán durante las protestas?

La televisión estatal iraní reporta las bajas en las fuerzas de seguridad mientras describe el control que el gobierno ejerce sobre la nación, sin hablar sobre los manifestantes muertos, a quienes cada vez más se refiere como "terroristas". Sin embargo, también reconoció que las protestas continuaron hasta la mañana del domingo, con manifestaciones en Teherán y en la ciudad de Mashhad, un destacado centro religioso ubicado al noreste.

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, anunció una próxima oleada de represión, pese a las advertencias de Estados Unidos. Teherán intensificó sus amenazas el sábado, cuando el fiscal general, Mohammad Movahedi Azad, advirtió que cualquiera que participe en las protestas será considerado un "enemigo de Dios", un cargo que conlleva la pena de muerte. El comunicado, transmitido por la televisión estatal iraní, indicó que incluso aquellos que "ayudaron a los alborotadores" enfrentarán el cargo.

"Los fiscales deben, con cuidado y sin demora, al emitir acusaciones, preparar las bases para el juicio y la confrontación decisiva con aquellos que, al traicionar a la nación y generar inseguridad, buscan la dominación extranjera sobre el país", se afirma en el comunicado. "Los procedimientos deben llevarse a cabo sin tolerancia, compasión ni indulgencia".

Detalles sobre la represión y el número de muertos

El presidente estadounidense Donald Trump brindó apoyo a los manifestantes, diciendo en redes sociales: "Irán está mirando a la libertad, quizás como nunca. ¡Estados Unidos está listo para ayudar!". El New York Times y el Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses anónimos, informaron el sábado por la noche que Trump había recibido opciones militares para un ataque a la república islámica, pero no había tomado una decisión final.

Por su parte, el Departamento de Estado advirtió: "No jueguen con el presidente Trump. Cuando dice que hará algo, lo dice en serio".

El reto que enfrenta Irán es patente en una transmisión de la TV estatal. El sábado marca el inicio de la semana laboral en Irán, pero muchas escuelas y universidades impartieron sus clases en línea, informó la televisión estatal iraní. Se cree que los sitios web internos del gobierno iraní sí funcionaban.

Según informes, la cadena reprodujo repetidamente un arreglo orquestal marcial y enérgico titulado "Epopeya de Khorramshahr", del compositor iraní Majid Entezami, al tiempo que mostraba imágenes de movilizaciones progubernamentales. La canción, que se transmitió constantemente durante la guerra de 12 días contra Israel, rinde homenaje a la liberación de la ciudad de Khorramshahr por parte de Irán en 1982, durante la guerra entre el país e Irak. También se ha utilizado en videos de mujeres que se cortaban el cabello en protesta por la muerte de Mahsa Amini en 2022.

La televisión también emitió repetidamente videos de supuestos manifestantes que le disparaban a las fuerzas de seguridad con armas de fuego.

En un video en línea verificado por The Associated Press, los manifestantes protestaron el viernes en la zona de Saadat Abad, en el norte de Teherán. Parecía haber millas de personas en la calle.

La agencia noticiosa semioficial Fars, considerada cercana al grupo paramilitar iraní Guardia Revolucionaria y uno de los pocos medios capaces de publicar en el extranjero, difundió imágenes de cámaras de seguridad que, indicó, procedían de protestas en Isfahán. En ellas, un manifestante parecía disparar un arma larga, y otros prendían fuego y lanzaban bombas incendiarias a lo que aparentemente es un complejo gubernamental.

El Club de Periodistas Jóvenes, asociado a la televisión estatal, informó que los manifestantes mataron a tres miembros de la fuerza Basij, formados por voluntarios de la Guardia, en la ciudad de Gachsaran. Además, indicó que un agente de seguridad murió apuñalado en la provincia de Hamadán, un policía fue asesinado en la ciudad portuaria de Bandar Abbas y otro en Gilan, y una persona más murió en Mashhad.

La agencia de noticias semioficial Tasnim, también cercana a la Guardia, publicó que las autoridades detuvieron a casi 200 personas pertenecientes a lo que describieron como "equipos terroristas operativos". Alegó que los arrestados portaban armas de fuego, granadas y bombas molotov.

La televisión estatal también emitió imágenes de un servicio fúnebre al que asistieron cientos de personas en Qom, una ciudad santa chií al sur de Teherán.

Reacciones internacionales ante la situación en Irán

Se prevén más protestas el fin de semana. La teocracia iraní cortó el acceso a internet y las llamadas telefónicas internacionales el jueves, aunque permitió que algunos medios estatales y semioficiales publicaran. La cadena de noticias Al Jazeera, financiada por Qatar, reportó en vivo desde Irán, pero parecía ser el único medio extranjero relevante capaz de trabajar.

El príncipe heredero exiliado de Irán, Reza Pahlavi, quien convocó a protestas el jueves y el viernes, pidió en su más reciente mensaje a los manifestantes que salieran a las calles el sábado y el domingo. Además, les solicitaron que lleven la antigua bandera con el león y el sol, y otros símbolos nacionales utilizados durante la época del sha, para "reclamar los espacios públicos como propios".

El apoyo de Pahlavi a Israel y el que ha recibido de ese país le han reportado críticas en el pasado, especialmente después de la guerra de 12 días de junio. Los manifestantes han coreado consignas de apoyo al sha en algunas protestas, pero no está claro si se trata de un guiño a Pahlavi o de un deseo de regresar a una época anterior a la Revolución Islámica de 1979.

Un video en línea presuntamente mostró que las protestas también continuaban el sábado por la noche.

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre por el desplome del rial, la moneda iraní, que se cotiza a más de 1,4 millones por dólar, en un momento en que la economía nacional sufre la presión de las sanciones internacionales, impuestas en parte debido a su programa nuclear. Las protestas se intensificaron y se convirtieron en exhortaciones que desafiaban directamente a la teocracia.

Las aerolíneas han cancelado algunos vuelos hacia Irán debido a las protestas. Austrian Airlines informó el sábado que había decidido suspender sus vuelos al país "como medida de precaución" hasta el lunes. Turkish Airlines anunció anteriormente la cancelación de 17 vuelos a tres ciudades iraníes.

Mientras tanto, crece la preocupación de que el cierre de Internet permita que las fuerzas de seguridad de Irán lleven a cabo una ofensiva sangrienta, como lo han hecho en manifestaciones anteriores. Alí Rahmani, hijo de Narges Mohammadi —ganadora del premio Nobel de la Paz, quien está encarcelada en Irán— señaló que las fuerzas de matar seguridadon a cientos de personas en una protesta de 2019, "así que sólo podemos temer lo peor".

"Están luchando, y perdiendo sus vidas, contra un régimen dictatorial", lamentó Rahmani.