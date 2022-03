Protestas contra la guerra en toda Europa, pequeñas manifestaciones en Rusia

Muchos participantes portaban banderas con los colores azul y amarillo de Ucrania, mientras que otros portaban pancartas que decían "Alto a la guerra" y "Paz y solidaridad para el pueblo de Ucrania".

Norbert Herring, quien levantó un cartel que decía "¿Qué le estás haciendo a tu vecino?" mientras la multitud pasaba frente a la embajada rusa, dijo que las imágenes de Ucrania le recordaban los bombardeos de ciudades durante la Segunda Guerra Mundial.

Varios participantes en la protesta de Berlín dijeron que eran rusos avergonzados por lo que estaba haciendo su país.

"Estamos en contra de esta guerra, así que queríamos mostrar nuestra solidaridad", dijo Aleksandra Belozerova, una rusa que estudia en Alemania. "Es lo mínimo que podemos hacer en esta situación".

Su amiga, Aliia Biktagirova, sostenía un cartel con letras de la frase rusa para "No a la guerra" representada como asteriscos para reflejar la censura que, según ella, está teniendo lugar en Rusia con respecto al conflicto.

En Rusia, donde las manifestaciones contra la guerra en Ucrania generalmente han recibido una fuerte respuesta policial, el grupo de derechos humanos OVD-Info dijo que más de 668 personas habían sido detenidas en 36 ciudades hasta el final de la tarde, hora de Moscú.

Hubo una fuerte presencia policial en lugares centrales, incluida la plaza Manezh, cerca del Kremlin, con oficiales que se llevaron a los manifestantes a camionetas policiales que esperaban, en imágenes publicadas por los medios rusos. La cantidad de personas que protestaron en todo el país pareció ser mucho menor que las últimas protestas importantes hace una semana, cuando OVD-Info enumeró a más de 5,000 personas detenidas.

También se realizaron protestas en Varsovia, Londres y las ciudades alemanas de Frankfurt, Hamburgo y Stuttgart.

En Roma, el Papa Francisco condenó la "barbarie" del asesinato de niños y otros civiles indefensos en Ucrania. Le dijo a una multitud estimada por el Vaticano en 25,000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro para su habitual aparición del domingo al mediodía que los ataques deben detenerse "antes de que las ciudades se reduzcan a cementerios".

En Chipre, decenas de ciudadanos rusos se unieron a los ucranianos en la ciudad turística costera de Limassol el domingo para protestar por la guerra en Ucrania. Unos 50 rusos convergieron en el paseo marítimo de Limassol antes de unirse a otros manifestantes para corear consignas como "Detengan la guerra, detengan a Putin" y ondeando banderas azules y blancas dijeron que la bandera nacional rusa sin la franja roja representaba "sangre y violencia".

La manifestante Evgeniya Shlikava, que vive y trabaja en Chipre desde hace cinco años, dijo a The Associated Press que, a pesar de la propaganda rusa, Ucrania "no merecía esta acción de nuestro gobierno" y que los manifestantes exigen el fin inmediato de la guerra "que debemos no apoyes."

"Creo que la persona que más hizo para debilitar a Rusia y no unirla es el propio (Vladimir) Putin", dijo Shlikava, quien criticó al presidente ruso y a sus seguidores por provocar la ira del mundo sobre Rusia, que está orgullosa de sus valores humanistas. y Cultura. "Pero ahora Rusia es el agresor de todo el mundo, y lo protestamos".

El domingo temprano, ciudadanos ucranianos en Taiwán y simpatizantes también organizaron una marcha en Taipei para protestar por la invasión rusa.