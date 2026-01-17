Cuba responde con marcha frente a la embajada de EU

Cientos de miles de cubanos marcharon el viernes frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana, pese al frío y el fuerte oleaje en el Malecón, en una protesta convocada durante el segundo día de las honras fúnebres por 32 militares cubanos muertos en Caracas durante la operación que culminó con la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro.

¿Qué motivó la protesta en La Habana?

La movilización fue encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien, vestido con uniforme verde olivo, partió desde la Tribuna Antiimperialista tras pronunciar un discurso en el que rechazó las presiones del presidente estadounidense Donald Trump y aseguró que Cuba no cederá ante amenazas ni sanciones.

Los manifestantes portaron banderas de Cuba y Venezuela, así como pancartas en apoyo a Maduro y en homenaje a los militares fallecidos, mientras el gobierno cubano reiteró su condena a la detención del exmandatario venezolano, a la que calificó de "secuestro", y exigió respeto a la soberanía de la isla.

Acciones del gobierno cubano ante la crisis económica

Díaz-Canel afirmó que no existe posibilidad de rendición ni de diálogo bajo coerción y acusó a Washington de profundizar un bloqueo que ha llevado la economía cubana a una situación crítica, con apagones prolongados, escasez de combustible y una creciente migración.

La marcha, que se extendió por más de dos horas, se produjo en un contexto de incertidumbre sobre el suministro de petróleo venezolano a Cuba, clave para el sistema energético del país, mientras expertos advierten que cualquier recorte agravaría aún más la crisis económica que enfrenta la isla.