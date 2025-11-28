Gobierno de Líbano criticó a Hezbollah

El Primer Ministro de Líbano arremetió contra Hezbollah por negarse a deponer las armas, señalando que esa postura perjudica al país en su intento por recuperarse tras la guerra librada con Israel el año pasado.

¿Qué ocurrió?

Mientras tanto, Israel volvió a lanzar ataques aéreos contra presuntos sitios del grupo en el sur del territorio libanés, pese al alto el fuego alcanzado hace un año que puso fin a meses de intensos combates.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

La tensión regional sigue escalando, con Israel operando simultáneamente en varios frentes, incluyendo una ofensiva en Cisjordania y enfrentamientos continuos en Gaza, lo que aviva temores de un repunte de la violencia y el colapso de la frágil tregua vigente.