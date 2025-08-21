Rechaza Oposición el veto de Milei a ley de discapacitados

En un claro desafío a la política fiscal del presidente argentino Javier Milei, la oposición en el Congreso dio el primer paso para tumbar un veto del mandatario a una ley de emergencia en discapacidad que mejora las prestaciones para ese sector vulnerable de la población.

Con 172 votos a favor, 73 en contra y dos abstenciones, la cámara de Diputados rechazó el miércoles el veto presidencial y giró el asunto al Senado, que tendrá la última palabra.

La votación evidenció nuevamente la fragilidad del partido gobernante la Libertad Avanza en el parlamento –- no controla ninguna de las dos cámaras -- y asestó un duro golpe al lema “no hay plata” de Milei. La disputa se da en el marco de la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Previendo el resultado adverso, el portavoz presidencial Manuel Adorni anunció más temprano en la red social X que el gobierno estaba evaluando otorgar un aumento en las prestaciones para discapacitados con ahorros obtenidos por la baja de pensiones por invalidez mal otorgadas.

La ley aprobada por el Senado el 10 de junio declaró la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive.

La ley ordena saldar deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del sistema de prestaciones básicas de atención integral para personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo.

Por otra parte, establece una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.