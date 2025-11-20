La CIA inicia operaciones encubiertas en Venezuela

Estados Unidos ha intensificado su presión sobre Venezuela mediante maniobras militares en el Caribe y la aprobación de acciones encubiertas por parte de la CIA, según reportó The New York Times. Al mismo tiempo, Washington ha reabierto discretamente un canal de negociación con Caracas, después de que Nicolás Maduro insinuara su disposición a dejar el poder en un plazo de dos años.

Aunque Donald Trump aún no autoriza el despliegue de tropas terrestres, su Gobierno evalúa operaciones encubiertas que podrían incluir sabotajes, acciones cibernéticas o campañas psicológicas. Estas maniobras forman parte de la Operación Lanza del Sur, una ofensiva antidrogas que ya ha hundido 21 embarcaciones acusadas de transportar narcóticos, dejando al menos 83 muertos sin que se hayan presentado pruebas públicas.

¿Cuál es el contexto de la presión estadounidense?

Las reuniones en la Casa Blanca se han intensificado desde la llegada del portaaviones Gerald Ford a aguas latinoamericanas. Los asesores militares han presentado opciones que van desde atacar infraestructuras de los carteles hasta golpear unidades cercanas a Maduro, una escalada que podría iniciar con operaciones secretas previamente autorizadas por Trump.

Mientras tanto, EE. UU. combina esta presión con acercamientos diplomáticos. Maduro ha mostrado disposición a negociar y a permitir mayor acceso petrolero a empresas estadounidenses, incluso mientras Trump lo acusa públicamente de liderar el llamado cartel de los Soles. Washington, por su parte, incluirá a esa organización en la lista de grupos terroristas, lo que abriría la puerta a acciones militares sin autorización del Congreso.

¿Cuál es la respuesta de Venezuela?

El Gobierno venezolano ha respondido con un discurso dual: mensajes públicos de calma y espiritualidad, combinados con llamados a la defensa armada. Maduro exhortó a sus bases a mantener "serenidad absoluta", pero también las convocó a defender "cada centímetro" del país. El PSUV anunció la creación de 260,000 Comités Bolivarianos de Base para aumentar la vigilancia ante un posible ataque extranjero.