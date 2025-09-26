EEUU dice que revocará visa de presidente de Colombia Gustavo Petro por "incitar a la violencia"

El gobierno estadounidense anunció el viernes que revocará la visa del presidente colombiano, Gustavo Petro, por sus "acciones imprudentes e incendiarias" durante una manifestación en Nueva York en la que propuso crear un ejército internacional para defender al pueblo palestino y exhortó a soldados estadounidenses a desobedecer.

"Hoy, el presidente colombiano @petrogustavo se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia", indicó el Departamento de Estado estadounidense en la red social X, donde agregó que, en consecuencia, revocará la visa del mandatario colombiano.

Horas antes, Petro participó en una manifestación en contra del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la que insistió en la propuesta que planteó el martes en la Asamblea General de la ONU de formar un "ejército de la salvación del mundo".

"Hay que configurar un ejército más poderoso que los de Estados Unidos e Israel juntos", dijo Petro con un megáfono ante los manifestantes mientras era custodiado por personal de seguridad. "Con el último veto que realizó Estados Unidos en el Consejo de Seguridad (de la ONU), se acabó la diplomacia... se responde con armas", agregó.

En esa misma línea, pidió a los soldados estadounidenses "no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de (Donald) Trump, obedezcan la orden de la humanidad".

Petro, quien militó en una guerrilla en su juventud y es el primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia, afirmó en la manifestación que su país presentará una resolución ante la Asamblea General con el propósito de que se ordene a las Naciones Unidas configurar un ejército, para lo cual buscará apoyo de más países.

"Las naciones del mundo aportarán hombres y mujeres entrenados y armados para configurar ese gran ejército", aseguró Petro, quien se ofreció a sí mismo para combatir de ser necesario.

A su lado estuvo el cantante Roger Waters, cofundador de la banda Pink Floyd, y el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña.

La manifestación fue paralela al discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas de Netanyahu , quien enfrenta una creciente presión para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás. Varias delegaciones se ausentaron en protesta, incluida la de Colombia.

Petro ha sido un duro crítico de Israel desde el inicio de la guerra con Hamás, y ha calificado las acciones bélicas en la Franja de Gaza como un "genocidio".

"La humanidad no puede permitir ni un día más de genocidio ni a los genocidas de Netanyahu ni sus aliados en Estados Unidos e Europa dejarlos libres", aseguró Petro el martes ante la Asamblea General de la ONU.

Colombia rompió las relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024 y suspendió la exportación de carbón, uno de los principales productos que enviaba a ese país. Como reacción, el gobierno israelí acusó a Colombia de estar del lado de Hamás.

En los últimos días Australia, Canadá, Francia, el Reino Unido y otros países anunciaron su reconocimiento de un Estado palestino independiente.