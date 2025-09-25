Drones sobrevuelan aeropuertos daneses durante la noche

COPENHAGUE, Dinamarca

Volaron drones sobre cuatro aeropuertos de Dinamarca durante la noche, en el último caso de actividad inexplicada de drones que ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad en el norte de Europa en medio de la creciente agresión rusa.

El ministro de Defensa Troels Lund Poulsen calificó los incidentes como un "ataque híbrido" porque los vuelos ocurrieron aproximadamente al mismo tiempo. No estaba claro de inmediato quién estaba detrás de los incidentes, pero Lund Poulsen dijo que parecía que un "actor profesional" estaba detrás de los vuelos "sistemáticos". No proporcionó más detalles durante una conferencia de prensa el jueves por la mañana.

No se pudo neutralizar a los aviones no tripulados, dijeron autoridades agregando que no suponían ninguna amenaza para la población.

El objetivo de los sobrevuelos es sembrar miedo y división, declaró el jueves el ministro de Justicia Peter Hummelgaard, agregando que el país buscará formas adicionales de neutralizar drones, incluyendo proponer legislación para permitir que los propietarios de infraestructuras los derriben.

Los vuelos fueron suspendidos durante varias horas en Aalborg, que también sirve como base militar. Los avistamientos comenzaron poco antes de las 10 de la noche del miércoles y terminaron justo antes de la 1 de la madrugada del jueves.

Los aeropuertos en Esbjerg, Sønderborg y Skrydstrup también se vieron afectados. Skrydstrup es una base aérea que alberga algunos de los aviones de combate del ejército danés.

Los drones parecían estar volando alrededor de los aeropuertos con sus luces encendidas, pero las autoridades decidieron no intentar derribar los drones, indicó la policía. No se disponía de detalles adicionales.

El último incidente con drones se produce apenas unos días después de un incidente similar en el aeropuerto de Copenhague, perpetrado por lo que la policía califica como "actor capacitado".

Los drones en Copenhague dejaron en tierra varios vuelos en la capital danesa durante horas el lunes por la noche, lo que suscitó la preocupación de que Rusia pudiese estar detrás del paso sobre el aeropuerto más grande de Escandinavia.

Aunque no estaba claro de inmediato quién estaba detrás del sobrevuelo, el primer ministro de Dinamarca y el secretario general de la OTAN dijeron que no se podía descartar la participación rusa. Dinamarca, ya en alerta debido a su proximidad a Rusia, se unirá a un grupo de países vecinos el viernes para discutir los planes de la Unión Europea para un "muro de drones".

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó el incidente de Copenhague como "el ataque más grave a la infraestructura crítica danesa hasta la fecha".

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, rechazó las sugerencias de que Moscú podría estar involucrado.

Por el momento no estaba claro si el incidente en Copenhague estaba relacionado con los últimos.

Frederiksen señaló el jueves que estaba en contacto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"Concordamos en que la OTAN trabajaría con Dinamarca en lo que podemos hacer juntos para garantizar la seguridad y protección", escribió en la plataforma social X.

Las preocupaciones de seguridad en el norte de Europa se han intensificado tras la creciente agresión rusa. El martes, la OTAN advirtió a Rusia que usaría todos los medios para defenderse contra cualquier otra violación de su espacio aéreo después del derribo a principios de este mes de drones rusos sobre Polonia y el informe de Estonia sobre una intrusión de aviones de combate rusos la semana pasada.

Hablando antes de los últimos avistamientos de drones en Dinamarca, el presidente francés Emmanuel Macron argumentó que las naciones de la OTAN tendrían que reaccionar "más fuertemente" a las incursiones rusas. No detalló la posible respuesta.

"No podemos permitir que la idea eche raíces de que Polonia, Estonia, Rumania están en una situación débil porque el siguiente paso sería Alemania y luego nosotros", sostuvo Macron en una entrevista con los medios France 24 y RFI.