Hija de Corina Machado recibe Nobel de la Paz

La hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado aceptó este miércoles en Oslo el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre, quien permanece en la clandestinidad por motivos de seguridad.

¿Qué dijo Ana Corina Sosa en la ceremonia del Nobel?

Durante la ceremonia, Ana Corina Sosa leyó un discurso escrito por Machado en el que subrayó que “para tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad.”

Detalles sobre la situación de María Corina Machado

María Corina Machado ha enfrentado múltiples desafíos en su lucha por la democracia en Venezuela, lo que la ha llevado a mantenerse en la clandestinidad.

Impacto del Premio Nobel en la lucha por la democracia en Venezuela

Este reconocimiento internacional podría tener un impacto significativo en la visibilidad de la situación política en Venezuela y en la lucha por los derechos humanos.