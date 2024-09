Mujeres, ¿con Kamala o con Trump?

MIAMI, EU.- A medida que Estados Unidos se prepara para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, el voto femenino emerge como un factor decisivo en la contienda entre la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris y el exmandatario y aspirante republicano, Donald Trump.

EL UNIVERSAL contactó a estadounidenses que apoyan a ambos partidos para conocer su postura frente a su candidato preferido.

Samantha Rices, votante demócrata de California, comentó que "Kamala Harris es una líder fuerte y auténtica. Como mujer negra, me siento orgullosa de ver a alguien como yo representándonos a nivel nacional. Su compromiso con la justicia social y los derechos de las mujeres es exactamente lo que necesitamos en este país".

La campaña de Harris aboga por la protección y expansión de los derechos de ellas. Su postura firme en la defensa del derecho al aborto ha sido un pilar. Además, ha prometido proteger y expandir el acceso a la salud reproductiva. También ha hecho de la justicia racial y étnica temas centrales de su campaña.

Lindsey Sánchez, votante independiente de Florida, dijo que "estaba indecisa, pero me decidí por Kamala Harris porque ella defiende los derechos de las mujeres y la igualdad racial. Es refrescante ver a una mujer tan preparada y comprometida con temas que realmente importan".

Harris ha abordado la justicia económica con propuestas que buscan cerrar la brecha salarial de género, una preocupación para muchas mujeres trabajadoras que enfrentan discriminación salarial.

Olivia Higareda, una votante de Nueva York, expresó a este diario que "Kamala Harris tiene la experiencia y la empatía que se necesita en un líder. Después de años de desilusión con liderazgos pasados, creo que es hora de darle una oportunidad a alguien que realmente escucha nuestras necesidades".

En el caso de Trump, a pesar de las controversias que han marcado su carrera política, aún es una figura influyente entre un segmento considerable de mujeres votantes, especialmente las que se identifican con valores conservadores. Él ha enfocado su mensaje en temas como la economía, la seguridad nacional y la preservación de los valores tradicionales, que hacen eco en mujeres de áreas rurales y suburbanas. Las que priorizan la estabilidad económica y el empleo valoran la promesa de Trump de reducir impuestos, desregular industrias y proteger empleos de Estados Unidos.

Emily Sidon, votante conservadora de Ohio, dijo a este diario que apoya a Trump "porque creo en su visión de Estados Unidos. Él no teme decir lo que piensa y no se deja intimidar por la corrección política. Ha demostrado ser un líder fuerte y eso es lo que necesitamos en estos tiempos difíciles".

Además, Trump ha mantenido una postura firme sobre la inmigración y la seguridad fronteriza, lo que refuerza su apoyo entre aquellas votantes que valoran un enfoque estricto en la seguridad nacional.

Jessica Moro, votante republicana de Texas, expresó su respaldo al candidato republicano, al decir que "Trump ha hecho más por la economía de este país que cualquier otro presidente en mi vida. Su enfoque en proteger nuestras fronteras y reducir los impuestos es lo que necesitamos para mantener a Estados Unidos fuerte".





Los grupos de apoyo con la demócrata

Harris cuenta desde hace años con grupos de apoyo. EMILYs List es una organización dedicada a ayudar a mujeres demócratas proelección a postularse y ganar cargos electivos: no sólo proporciona apoyo financiero a Harris, sino que también moviliza a sus miembros para ayudar a registrar votantes, hacer llamadas y organizar eventos.

Black Women´s PAC se centra en apoyar a candidatas afroestadounidenses en todos los niveles de gobierno. De igual manera lo hace Higher Heights for America, que trabaja en la organización de bases, educación de votantes y recaudación de fondos para apoyar a Harris.

Supermajority es una organización feminista interseccional que aboga por políticas que beneficien a las mujeres, fundada por activistas como Cecile Richards, expresidenta de Planned Parenthood, líder en promoción al aborto. NARAL Pro-Choice America es otra organización que defiende los derechos reproductivos y el acceso al aborto. Estos grupos apoyan a Harris. MomsRising aboga por políticas que beneficien a las madres y a las familias. Apoyan el compromiso con la reforma de la justicia penal, la protección del acceso al cuidado infantil y los derechos de las mujeres en el lugar de trabajo.

También hay varios grupos de mujeres hispanas o latinas que apoyan a Harris y promueven el voto a su favor. MANA, A National Latina Organization aboga por el empoderamiento de las latinas en EU y, al igual que Latinas for Progress, expresó su apoyo a Harris debido a su compromiso con temas como la reforma migratoria, la igualdad económica y el acceso a la atención médica.

Poder Latinx es una organización que se enfoca en el empoderamiento de la comunidad latina, la defensa de los derechos de los inmigrantes y la justicia económica, al igual que National Latina Institute for Reproductive Justice, trabajan para movilizar a las mujeres latinas. Voto Latino se enfoca principalmente en la movilización de votantes jóvenes, su trabajo incluye un fuerte componente de apoyo a las mujeres.





Organizaciones con el republicano

Women for Trump es uno de los grupos más visibles y activos en la promoción de la candidatura de Trump entre ellas.

Moms for América es una organización que se centra en promover los valores conservadores y patrióticos entre las madres estadounidenses. Apoyan a Trump por su postura en temas como la educación, la protección de la familia y la defensa de la portación de armas. De igual manera lo hace Pro-Life Women for Trump y Conservative Women for Trump.

El Women´s National Republican Club (WNRC) es una organización histórica que ha apoyado a los candidatos republicanos desde su fundación. Moms for Liberty es un grupo de madres que abogan por los derechos de los padres y la libertad en la educación. Están con Donald Trump debido a su postura en contra del adoctrinamiento en las escuelas públicas y su apoyo a la educación basada en valores tradicionales y conservadores.

También hay agrupaciones de mujeres latinas que apoyan la reelección de Trump, como es el caso de Latinas for Trump que ha estado activo desde la campaña de 2016. A ellas se suman también Hispanic Women for Trump, Mujeres por Trump y Women for Trump.

Cuban Women for Trump han formado un grupo activo de apoyo al magnate, debido a su postura firme contra el comunismo y el socialismo, temas sensibles dentro de la comunidad cubanoamericana. Este grupo es muy activo en estados como Florida.





El impacto de ellas

En 2020, aproximadamente 77% de las mujeres registradas participaron, es decir, cerca de 74 millones. Para 2024 se proyecta que el voto femenino podría ser más crucial. Las mujeres constituyen más de la mitad de la población votante en EU y tienden a participar en mayor proporción que los hombres.

Uno de los análisis que ayudan a fortalecer la búsqueda del voto femenino en EU es a través de registros históricos recientes donde se muestra su voto a partir de la raza. En el caso de Trump, sigue siendo la opción preferida entre muchas mujeres blancas, con alrededor de 52% de su apoyo.

Sin embargo, su ventaja se ha reducido en comparación con 2020, porque Harris ha logrado captar 41% del voto femenino blanco. Harris mantiene un apoyo abrumador entre las mujeres afroestadounidenses, al superar 90% de las intenciones de voto. Este grupo demográfico ha sido históricamente leal al Partido Demócrata.

En el caso de las latinas y asiático-estadounidenses, Harris tiene una ventaja clara en estos grupos, con una proyección de más de 60% en ambos casos. Entre las latinas, Harris cuenta con 52% de apoyo frente a 35% de Trump mientras que, entre las mujeres asiático-estadounidenses, la candidata demócrata disfruta de un respaldo aún mayor, con un 62% frente a 28% para el candidato republicano.