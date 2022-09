Popularidad de Biden sube antes de elecciones de noviembre

El apoyo a Biden se recuperó desde el mínimo de 36% en julio a 45%, impulsado en gran parte por un aumento del apoyo de los demócratas apenas dos meses antes de las elecciones de media legislatura en noviembre. Durante los duros meses del verano, cuando el precio del combustible se disparó y los legisladores parecían bloqueados, los demócratas enfrentaron la posibilidad de sufrir grandes derrotas ante los republicanos.

Las perspectivas parecían haber mejorado tras una serie de éxitos legislativos que hicieron que más estadounidenses estuvieran dispuestos a juzgar al presidente en los términos que él prefiere: "No me comparen con el Todopoderoso. Compárenme con la alternativa".

La tasa de aprobación seguía siendo negativa, con 53% de adultos estadounidenses que desaprobaban su labor, y la economía aún era un punto débil para Biden. Apenas el 38% aprobaba su liderazgo económico en un contexto de alta inflación, y mientras los republicanos tratan de convertir las finanzas domésticas en el tema central de cara a las elecciones.

Aun así, el sondeo apuntaba a que Biden y sus colegas demócratas estaban ganando impulso justo cuando el entusiasmo de los votantes y la participación cobraba importancia.

"No me parece que sea la mejor persona para el puesto, es el mejor de las personas de las que pudimos elegir", dijo Betty Bogacz, jubilada de 74 años en Portland, Oregon. "Él representaba la estabilidad, algo que creo que el presidente Trump no representaba en absoluto".