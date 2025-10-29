Aeroméxico emite política de protección para vuelo cancelado por EU

Debido a la cancelación del itinerario de la ruta de Aeroméxico entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y San Juan de Puerto Rico, que iniciaba este miércoles 29 de octubre, la aerolínea informó a sus pasajeros que implementó una política de protección.

La política de protección aplica a viajeros con boletos expedidos bajo placa 139, incluyendo aquellos con código compartido AM. La vigencia inició el 28 de octubre de 2025 y aplica para quienes viajen hacia San Juan de Puerto Rico (SJU) con fecha de viaje del 29 al 31 de octubre de 2025. Así como para quienes viajen desde San Juan de Puerto Rico (SJU) hacia el AICM con fecha de viaje del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2025.

¿Qué opciones tienen los pasajeros afectados?

Los pasajeros tienen una primera opción: reembolso en forma de EMD (voucher electrónico) válido por el 100% del valor original del boleto, sin importar el punto de venta. Este documento es válido para viajar en cualquier ruta de Aeroméxico, con vigencia de un año a partir de la fecha de emisión. O un reembolso en la forma de pago original.

La segunda opción es: cambio de fecha del viaje sin cargo ni diferencia de tarifa, manteniendo la misma ruta y cabina pagada. O cambio de ruta sin cargo adicional, sujeto a diferencia de tarifa. "Esta política aplica únicamente por canales internos de Aeroméxico para todas las reservaciones afectadas, sin importar el punto de venta. Cualquier actualización referente a la contingencia será comunicada por esta vía", indicó Aeroméxico.

¿Cuál es el contexto de la cancelación?