Enviado de Trump viaja a Moscú

El enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, viajará a Moscú para reunirse con Vladímir Putin con el objetivo de avanzar en el plan de paz para la guerra en Ucrania, informó el presidente estadounidense a través de su red social, Truth.

¿Cuál es el objetivo de la reunión?

La reunión entre Witkoff y Putin busca establecer un marco para las negociaciones que permitan alcanzar un acuerdo duradero en el conflicto ucraniano. Este encuentro es parte de los esfuerzos de la administración de Trump para mediar en la crisis y buscar una solución pacífica.

¿Quiénes participan en las negociaciones?

Paralelamente, el secretario del Ejército, Dan Driscoll, liderará las negociaciones con los representantes ucranios. Ambos funcionarios mantienen al presidente y al equipo estadounidense informado sobre los avances en las conversaciones, lo que refleja el compromiso de la administración con la resolución del conflicto.