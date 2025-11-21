Avión de combate indio se estrella en vuelo de exhibición en el Dubai Air Show; muere el piloto

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos — El piloto de un avión de combate de India murió el viernes cuando la aeronave se estrelló durante un vuelo de exhibición para el público en el Dubai Air Show, informó la Fuerza Aérea de India.

El avión indio HAL Tejas se estrelló en el enorme Aeropuerto Internacional de Dubái-Al Maktoum, en el complejo Dubai World Central, provocando una gran bola de fuego y una densa columna de humo negro. Vehículos policiales, ambulancias y un helicóptero se dirigieron rápidamente al lugar del accidente, lanzando espuma contra incendios para extinguir el fuego.

Los espectadores, incluyendo familias que se habían congregado en la tribuna principal para el final del espectáculo aéreo del viernes, contuvieron el aliento horrorizados e incrédulos ante el incidente en esta ciudad-Estado de los Emiratos Árabes Unidos. El avión al parecer perdió el control y se precipitó directamente hacia el suelo.

¿Qué ocurrió?

La Fuerza Aérea de India (IAF por sus siglas en inglés) confirmó el desplome y señaló que "el piloto sufrió heridas fatales" en el siniestro.

"La IAF lamenta profundamente la pérdida de vidas y se solidariza con la familia en duelo en este momento de dolor", señaló en un comunicado. Las autoridades indias están "constituyendo un tribunal de investigación para determinar la causa del accidente", agregó la nota.

Investigadores de incidentes aéreos de Emiratos Árabes Unidos también revisarán la caída. El segundo aeropuerto de la ciudad-Estado alberga la feria bienal Dubai Air Show. En la edición de este año se han anunciado importantes pedidos de aviones tanto por parte de la aerolínea de larga distancia Emirates como de su filial de bajo costo FlyDubai.

"Los equipos de bomberos y de emergencias respondieron rápidamente al incidente y están gestionando la situación en el lugar", publicó en X la Oficina de Prensa de Dubái, que responde a las crisis en el emirato.

Al lugar se acercó también una camioneta SUV con placas diplomáticas y con una bandera india, junto con elementos de la policía y paramédicos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El espectáculo aéreo se reanudó aproximadamente una hora y media después del choque y los Caballeros Rusos sobrevolaron la zona al tiempo que los equipos de emergencia continuaban trabajando en el lugar del incidente.

El Tejas es un avión de combate de fabricación india, construido por Hindustan Aeronautics Limited, de propiedad estatal. Se espera que el jet ligero monomotor refuerce la mermada flota de cazas de la India, a medida que China amplía su presencia militar en el sur de Asia, fortaleciendo incluso sus lazos de defensa con Pakistán, acérrimo rival de Nueva Delhi.

En septiembre, el Ministerio de Defensa de India firmó un contrato con Hindustan Aeronautics Limited (HAL) para adquirir 97 Tejas para la fuerza aérea. Se espera que las entregas comiencen en 2027.

El gobierno indio ya había alcanzado un acuerdo con la empresa en 2021 para la compra de 83 Tejas. Las entregas, que debían haber comenzado el año pasado, se han retrasado en gran medida debido a la escasez de motores, que deben importarse desde Estados Unidos.

La Oficina de Prensa de India rechazó el jueves algunas afirmaciones en redes sociales que alegaban que un avión Tejas había sufrido una fuga de aceite durante su participación en el espectáculo aéreo. En un comunicado en X, calificó esas publicaciones de "falsas" y señaló que son intentos de socavar la "fiabilidad técnica probada del caza con propaganda infundada".

No estaba claro si la aeronave en cuestión era la que se estrelló el viernes. Imágenes en redes sociales mostraron algún tipo de líquido goteando del avión hacia bolsas colocadas debajo.

"Los videos muestran el drenaje rutinario e intencional de agua condensada", explicó el ejército. "Este es un procedimiento estándar para aviones que operan en condiciones húmedas, como las de Dubái".

Dubái ha experimentado alta humedad y niebla en los últimos dos días a medida que cambian las estaciones en esta nación de la Península Arábiga.

Otro Tejas se estrelló en el estado de Rajastán, en el oeste de India, el año pasado, pero el piloto se eyectó de manera segura.