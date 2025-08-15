Presidenta Peruana visita isla Santa Rosa

La presidenta peruana Dina Boluarte llegó el viernes a una isla ubicada en el río Amazonas que es el centro de una disputa diplomática entre Perú y Colombia, y afirmó que la soberanía de su país sobre la isla "no está en discusión".

Acompañada de varios de sus ministros, la mandataria fue recibida por jefes de las fuerzas de seguridad y representantes del Parlamento. En una zona cercana al río Amazonas, la gobernante cantó el himno nacional de Perú junto a sus acompañantes y peruanos que llevaban banderas con los colores rojo y blanco.

"Lamentablemente desde hace algunos días se viene lanzando acciones inaceptables que afectan la hermandad que une a nuestras dos naciones y a las comunidades de frontera", indicó Boluarte. "La soberanía de Perú no está en discusión, el distrito de Santa Rosa de Loreto es peruano y seguirá siendo así", agregó.

Vistiendo un adorno de plumas de aves amazónicas sobre su cabeza y rodeada de un fuerte resguardo policial y militar, Boluarte añadió que Santa Rosa es una "tierra maravillosa que lleva el nombre de nuestra santa peruana Santa Rosa".

"Estamos en el inicio mismo de la patria donde el orgullo de ser peruanos inunda nuestros corazones", añadió.

La visita de Boluarte, la primera desde el inicio de su gobierno en diciembre de 2022, ocurre en medio de tensiones diplomáticas con Colombia luego que el presidente colombiano Gustavo Petro desconoció la jurisdicción peruana hace más de una semana.

El jueves, Colombia exigió la "liberación inmediata" de dos de sus ciudadanos luego de que un juez peruano ordenara siete días de detención preliminar a los colombianos arrestados el martes por la policía peruana mientras realizaban mediciones con un equipo de georreferenciación en la isla Santa Rosa. Uno fue liberado y otros dos —el topógrafo Carlos Sánchez y el transportista John Amia— quedaron detenidos.

La justicia peruana ordenó que los dos colombianos deben permanecer en la isla Santa Rosa mientras son investigados por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional.

Según Colombia, los detenidos realizaban estudios para medir la profundidad de los cuerpos de agua como parte de la ampliación de un muelle en la fronteriza ciudad colombiana de Leticia. La policía peruana aseguró que los trabajadores no tenían autorización para realizar las mediciones.

La detención de los dos colombianos fue el tercer incidente binacional en la zona desde que Petro desconoció la jurisdicción de Perú sobre la isla Santa Rosa el 5 de agosto.

Dos días después, un avión militar colombiano la sobrevoló, y el lunes el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, afirmó que plantó una bandera colombiana allí, la cual fue retirada más tarde por la policía peruana.

La detención de los trabajadores colombianos provocó que el presidente Petro calificara el arresto como un "secuestro", mientras que la cancillería peruana rechazó las declaraciones del mandatario.

El territorio en disputa es una pequeña isla de más de 27 kilómetros cuadrados (10 millas cuadradas) en medio del Amazonas que surgió a mediados del siglo pasado. Actualmente viven en el lugar unas 3.000 personas, distribuidas en más de 10 aldeas.

La isla tiene problemas básicos como la falta de agua potable, escasa oferta educativa y de salud, según reportes de la prensa y de la policía. También sufre de delincuencia transfronteriza —incluido narcotráfico y trata de personas— debido a la escasa presencia estatal.