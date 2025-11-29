Tensión entre Chile y Perú por migración

El presidente interino de Perú, José Jerí, anunció la convocatoria a un Consejo de Ministros extraordinario para declarar el estado de emergencia en diversos puntos fronterizos, una medida destinada a enfrentar la creciente crisis de inseguridad y el aumento de migrantes en los pasos con Chile.

El mandatario afirmó que el despliegue militar será clave para reforzar la vigilancia y recuperar el control en zonas consideradas críticas.

¿Cuál es la situación en la frontera con Chile?

La tensión ha aumentado especialmente en la frontera con el norte de Chile, donde autoridades peruanas ya comenzaron a endurecer los controles migratorios pese a que el estado de emergencia aún no entra en vigor. En Tacna, la policía reforzó patrullajes y movilizó unidades adicionales ante la llegada de grupos de migrantes irregulares que buscan ingresar al país.

¿Qué acciones está tomando el gobierno chileno?

En paralelo, el gobierno chileno informó que mantiene un monitoreo permanente de la situación y que se ha registrado un incremento de personas varadas en el complejo fronterizo de Chacalluta, muchas de ellas sin la documentación necesaria para cruzar hacia Perú. Las autoridades reportaron bloqueos y protestas que obligaron a la intervención de Carabineros para despejar las vías.

La tensión migratoria se desarrolla en un contexto político delicado para Chile, que se prepara para la segunda vuelta presidencial en diciembre, con el ultraderechista José Antonio Kast encabezando las encuestas. Kast ha prometido una política de expulsiones masivas y endurecimiento de las fronteras, lo que ha añadido presión al clima regional.