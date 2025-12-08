Paramount lanza oferta hostil por Warner Bros., desafiando propuesta de compra de Netflix

Paramount lanzó el lunes una oferta pública de adquisición hostil por Warner Bros. Discovery, iniciando una dura batalla con Netflix para comprar la compañía detrás de HBO, CNN y DC Studios, y el derecho a remodelar gran parte del panorama del entretenimiento.

Días después de que los principales directivos de Warner estuvieron de acuerdo con la oferta de compra de 72.000 millones de dólares de Netflix, la oferta de Paramount busca pasar por encima de ellos apelando directamente a los accionistas de Warner con más dinero: 74.400 millones de dólares y un plan para comprar todo el negocio de Warner, incluido el negocio de cable que Netflix no quiere.

¿Cómo se desarrolla la batalla por Warner Bros. Discovery?

Paramount dijo que su decisión de ir hostil se produjo después de que hizo varias ofertas anteriores con las que la dirección de Warner "nunca se comprometió de manera significativa" tras el anuncio de octubre de la compañía de que estaba abierta a venderse.

En su apelación a los accionistas, Paramount señaló que su oferta también contiene más efectivo que la oferta de Netflix (18.000 millones más) y argumentó que es más probable que apruebe el escrutinio antimonopolio de la administración Trump.

Netflix dijo el lunes que no tenía comentarios sobre el desafío de Paramount, y el viernes minimizó las preocupaciones de que los reguladores se opondrían a una combinación del negocio de streaming de Netflix y HBO Max de Warner.

Detalles de la oferta de Paramount por Warner Bros. Discovery

La lucha por Warner provocó fuertes reacciones en Washington; políticos de ambos partidos principales tomando partido y citaron el probable impacto en los precios del streaming, el empleo en los cines y la diversidad de opciones de entretenimiento y puntos de vista políticos.