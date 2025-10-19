El Papa pide paz duradera en Tierra Santa, Ucrania y Myanmar

Durante la Oración del Angelus de este domingo, en el Vaticano, el papa León XIV volvió a lanzar un vehemente llamamiento por la paz en las regiones marcadas por los conflictos armados, destacando especialmente en Tierra Santa, en Ucrania y Myanmar.

"Recemos por la paz en Tierra Santa, en Ucrania y en otros lugares de guerra. Que Dios conceda a todos los responsables sabiduría y perseverancia para avanzar en la búsqueda de una paz justa y duradera", afirmó el Pontífice durante los dos días reunidos en la Plaza de San Pedro.

Robert Prevost también expresó su profunda preocupación por la escalada de violencia en Myanmar, señalando que "la noticia que recibo allí es tristemente dolorosa".

Según él, "se reportan enfrentamientos armados y bombardeos aéreos continuos, incluso contra civiles e infraestructuras".

En su declaración, León XIV expresó su solidaridad con las víctimas de la violencia e instó a las partes involucradas a cesar inmediatamente las hostilidades.

"Estoy cerca de quienes sufren la violencia, la inseguridad y tantas penurias. Renuevo mi sincero llamamiento a un alto el fuego inmediato y efectivo", concluyó.