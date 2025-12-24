El Papa sorprendió en Plaza de San Pedro: "Gracias por venir"

El Papa, sorprendentemente, salió a la Plaza de San Pedro bajo la lluvia para saludar a los presentes antes de celebrar la Misa de Nochebuena. "Gracias por venir, incluso bajo la lluvia! Mucha suerte a todos!", dijo.

¿Cómo fue el saludo del Papa bajo la lluvia?

"Queremos celebrar la Navidad juntos. Jesucristo, que nació por nosotros, nos trae la paz, nos trae el amor de Dios. Mis mejores deseos para todos. Que Dios los proteja y bendiga a todas sus familias".

Detalles de la Misa de Nochebuena en el Vaticano

Así saludó León XIV a los fieles reunidos frente a las pantallas gigantes de la Plaza de San Pedro.