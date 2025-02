Actualización sobre la salud de Papa Francisco en Roma

ROMA, ITALIA.— El papa Francisco estaba sentado el miércoles y recibía tratamiento para la neumonía bilateral que padece, dijo el Vaticano, mientras argentinos y romanos se congregaban en la Ciudad Eterna para rezar por su recuperación.

El Vaticano dijo que esperaba tener información más tarde en el día sobre los resultados de la tomografía computarizada a la que se sometió el martes por la noche el pontífice para comprobar el estado de la compleja infección pulmonar que lo mantiene hospitalizado desde el 14 de febrero.

Además, explicó que Francisco pasó una noche tranquila, se levantó y se sentó en su sillón para recibir tratamiento. Los doctores han dicho que no está fuera de peligro, pero no ha sufrido nuevas crisis respiratorias desde el sábado.

El decano del Colegio Cardenalicio, por su parte, fue designado para dirigir vigilia de oración en la Plaza de San Pedro del Vaticano el miércoles por la noche, situando bajo los focos a una figura clave en un posible futuro cónclave.

El martes por la noche, los fieles de la tierra natal de Francisco se reunieron en la iglesia argentina de Roma para una misa especial presidida por el cardenal Baldassarre Reina, el vicario del papa para Roma.

El párroco de la iglesia, Fernando Laguna, dijo que esperaba que el papa pudiera sentir el abrazo de la oración de la comunidad desde el hospital Gemelli, donde está ingresado.

"No puedo ir al Gemelli, porque para que se recupere debe estar aislado", afirmó. "Sé que lo abrazo y que él me abraza cuando rezo. Y ahora me gustaría abrazar al papa."

La hermana Nilda Trejo comentó que sabía que la salud de Francisco siempre ha sido delicada, con problemas para respirar y hablar en voz alta, y por eso siempre rezaba por él.

"Sabíamos que a menudo le resultaba difícil", apuntó. "De hecho, se ve que al inicio de la misa siempre hay que subir el micrófono porque tiene un poco de dificultad. Pero siempre hablaba a la gente. Al corazón de la gente".

Al otro lado de la ciudad, romanos y otros se congregaron en la Plaza de San Pedro para el rezo nocturno del rosario, dirigido por el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, quien dirige la oficina vaticana responsable de la Iglesia en el mundo en desarrollo.

La Santa Sede anunció que la vigilia del miércoles estará presidida por el cardenal Giovanni Battista Re, el influyente decano del Colegio Cardenalicio, de 91 años. Francisco prorrogó recientemente su mandato al frente de la institución, manteniéndolo en el destacado cargo en lugar de nombrar a alguien nuevo.

Como se ha popularizado gracias a la película nominada al Oscar "Conclave", el decano es un punto de referencia clave para los cardenales. Preside el funeral del papa y organiza el cónclave para elegir a su sucesor.

Entre 2000 y 2010, Re fue el prefecto de la congregación del Vaticano para los obispos, uno de los cargos más poderosos e influyentes en la Santa Sede. Francisco lo nombró decano en 2020 y lo confirmó en el cargo en enero a pesar de la finalización de su mandato de cinco años.

Los médicos señalaron que Francisco se encontraba en estado crítico pero estable y ha tenido nuevas crisis respiratorias. Se sometió a una tomografía computarizada de seguimiento el martes por la noche para comprobar el estado de la infección pulmonar, pero no se revelaron los resultados. Según los doctores, su pronóstico seguía siendo reservado.

Francisco siguió trabajando desde el hospital y el martes anunció algunas decisiones de gobierno importantes que sugieren que está realizando tareas esenciales y mirando hacia el futuro.