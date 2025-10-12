Palestinos, en Gaza destruida

CIUDAD DE GAZA.- El alto el fuego en Gaza se mantuvo en su segundo día mientras decenas de miles de palestinos desplazados regresaban a sus vecindarios el sábado y los israelíes celebraban la esperada liberación de los rehenes restantes el lunes.

"Gaza está completamente destruida. No tengo idea de dónde deberíamos vivir o adónde ir", declaró Mahmoud al-Shandoghli en la Ciudad de Gaza mientras las excavadoras comenzaron a retirar los escombros de dos años de guerra. Un niño subió a un edificio destrozado para izar la bandera palestina.

Los israelíes aplaudieron al presidente estadounidense Donald Trump y algunos abuchearon al primer ministro Benjamin Netanyahu, mientras el enviado estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, se dirigían a una manifestación semanal en Tel Aviv que muchos esperaban que fuera la última.

"A los propios rehenes, nuestros hermanos y hermanas: Están ustedes regresando a casa", declaró Witkoff a la multitud estimada en cientos de miles. Kushner dijo que celebrarían el lunes, cuando el ejército de Israel ha dicho que los 48 rehenes que siguen en Gaza serían liberados. El gobierno cree que unos 20 de los rehenes siguen vivos. Kushner también señaló el "sufrimiento" en Gaza.

La gente se abrazó y se tomó selfies. Algunos corearon, "Gracias Trump", y muchos ondeaban banderas estadounidenses. "Es un momento realmente feliz, pero sabemos que vendrán momentos increíblemente difíciles", declaró una persona en la multitud, Yaniv Peretz.

Unos 200 soldados estadounidenses llegaron a Israel para monitorear el alto el fuego con Hamás. Los efectivos establecerán un centro para facilitar el flujo de ayuda humanitaria así como asistencia logística y de seguridad.

"Este gran esfuerzo se logrará sin botas estadounidenses en el terreno en Gaza", indicó el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central del ejército estadounidense. Israel informó que Witkoff, Kushner y Cooper se reunieron con altos funcionarios militares estadounidenses e israelíes en Gaza el sábado.

Nuevos detalles de una copia del acuerdo firmado

Una copia del alto el fuego firmado dice que Hamás debe compartir toda la información relacionada con cualquier cuerpo de rehenes que no sea liberado dentro de las primeras 72 horas, y que Israel proporcionará información sobre los restos de palestinos fallecidos de Gaza retenidos en Israel.

La foto del documento fue obtenida por The Associated Press y su veracidad fue confirmada por dos funcionarios, incluido uno cuyo país fue signatario. Ambos solicitaron anonimato debido a la sensibilidad de las conversaciones. Estados Unidos no confirmó si era auténtico.

Hamás e Israel compartirán la información a través de un mecanismo apoyado por mediadores y el Comité Internacional de la Cruz Roja. También se asegurará de que todos los rehenes sean exhumados y liberados.

El acuerdo dice que los mediadores y el CICR facilitarán el intercambio de los rehenes y prisioneros sin ceremonias públicas ni cobertura mediática.

Israel liberará a unos 250 palestinos que cumplen condenas, así como a unas 1.700 personas capturadas en Gaza en los últimos dos años y retenidas sin cargos. El Servicio de Prisiones de Israel indicó el sábado que los prisioneros han sido trasladados a instalaciones de deportación en las prisiones de Ofer y Ktzi´ot, "esperando instrucciones del escalón político".

Toneladas de alimentos desesperadamente necesarios

Los grupos de ayuda instaron a Israel a reabrir más cruces para permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Un funcionario de la ONU, que habló bajo condición de anonimato para discutir detalles que aún no eran públicos, informó que Israel ha aprobado entregas de ayuda ampliadas a partir del domingo.

El Programa Mundial de Alimentos indicó que estaba listo para restaurar 145 puntos de distribución de alimentos en toda la Franja una vez que Israel permita entregas ampliadas. Antes de que Israel cerrara Gaza en marzo, las agencias de la ONU proporcionaban alimentos en 400 puntos de distribución.