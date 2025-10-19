Recuperados en Gaza más de 68 mil cuerpos

TEL AVIV, Israel.- Personal sanitario y de emergencias rastreaban las ruinas en Gaza en busca de cadáveres el sábado, más de una semana después de un alto el fuego, al tiempo que los cuerpos recién recuperados elevaron la cifra de palestinos muertos a más de 68.000.

Por su parte, Israel señaló que los restos de un décimo rehén entregado por Hamás el día anterior fueron identificados como los de Eliyahu Margalit.

La entrega de los cuerpos de los rehenes, contemplada en el acuerdo de alto el fuego, ha sido uno de los principales puntos de fricción entre Israel y Hamás, junto con el ingreso de ayuda al territorio y las esperanzas de reconstrucción, en un proceso respaldado por gran parte de la comunidad internacional para ayudar a poner fin a dos años de guerra devastadora en Gaza.

La Oficina del primer ministro de Israel indicó que la familia de Margalit fue notificada. El hombre, de 76 años, fue secuestrado durante el asalto de Hamás sobre Israel el 7 de octubre de 2023, en el kibutz de Nir Oz. Sus restos fueron encontrados después que dos bulldozers removieran fosas en la ciudad de Jan Yunis.

Los esfuerzos por encontrar a los 18 rehenes restantes iniciaron tras la advertencia del presidente estadounidense Donald Trump de dar luz verde a Israel para reanudar la guerra si Hamás no cumple con su parte del acuerdo de devolverlos a todos.

En un comunicado, el foro de rehenes, que apoya a las familias de los secuestrados, indicó que no descansará hasta que los cautivos que faltan regresen a casa. Las protestas semanales continuarán hasta que todos sean devueltos.

Hamás ha afirmado que está comprometido con los términos del pacto, pero que la recuperación de los restos se ve obstaculizada por la magnitud de la devastación y la presencia de explosivos sin detonar. El grupo ha explicado a los mediadores que algunos de los cadáveres están en zonas controladas por tropas israelíes.

Como parte del acuerdo de alto el fuego, Israel también devolvió el sábado los cuerpos de 15 palestinos a Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza señaló que el Comité Internacional de la Cruz Roja entregó los restos al Hospital Nasser, lo que eleva el total de cadáveres devueltos por Israel a 135.

Al anunciar el saldo actualizado de muertes palestinas, el Ministerio subrayó que el número ha aumentado desde que comenzó el alto el fuego, y la mayoría de los cuerpos recién contados fueron hallados durante las tareas de recuperación.

Según la Cruz Roja, miles de personas más están desaparecidas.

Hamás acusa a Israel de violaciones

Hamás acusó nuevamente a Israel de continuar sus ataques y violar el alto el fuego, afirmando que 38 palestinos han sido asesinados desde que comenzó. No ha habido respuesta de Israel, que aún mantiene el control de aproximadamente la mitad de Gaza.