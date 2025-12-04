OTAN ignora amenazas de Putin

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) reafirmó este miércoles su apoyo total a Ucrania, pese a las recientes amenazas del presidente ruso Vladímir Putin, quien advirtió a la Unión Europea y a la Alianza sobre la posibilidad de una guerra "ya mismo". El secretario general del organismo, Mark Rutte, aseguró que Moscú se equivoca al creer que puede resistir más que los países occidentales, y recalcó que la solidaridad con Kiev permanece firme a casi tres años y medio del inicio de la invasión.

¿Qué declaró Mark Rutte sobre el apoyo a Ucrania?

Rutte evitó responder directamente a la advertencia lanzada por el mandatario ruso, pero subrayó que el compromiso de los países aliados no ha cambiado. Señaló que, incluso, naciones no pertenecientes a la OTAN, como Australia y Nueva Zelanda, han anunciado nuevas contribuciones en apoyo a Ucrania, lo que demuestra que la presión internacional sobre Rusia continúa en aumento.

Acciones de la OTAN ante las amenazas de Putin

Durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Alianza, el secretario general informó que Canadá, Alemania, los Países Bajos, Noruega y Polonia incrementarán los recursos destinados al programa PURL, mediante el cual los países aliados adquieren armamento estadounidense para enviarlo al frente ucraniano. Con estas nuevas aportaciones, la OTAN estima que Kiev recibirá material militar valuado en unos 5 mil millones de dólares antes de que concluya el año.