Marcha del orgullo LGBTQ+ en Serbia condena la violencia policial contra manifestantes

BELGRADO, Serbia

La marcha del Orgullo LGBTQ++ realizada el sábado en la capital de Serbia condenó la violencia policial contra los manifestantes antigubernamentales, al tiempo que apoyaba a los estudiantes universitarios que organizaron las protestas contra el presidente populista Aleksandar Vucic.

Los organizadores dijeron que el evento en Belgrado fue una protesta, sin características de festival. En su lugar, los participantes mantuvieron el respetuoso silencio que ha marcado los últimos diez meses de persistentes manifestaciones lideradas por estudiantes que desafían a Vucic.

Una de las pancartas en la reunión en el centro de Belgrado decía "¡Gays contra el estado policial!" mientras que otra utilizaba el llamado de "¡Aumenta la presión!" del movimiento liderado por estudiantes que ha reunido a cientos de miles de personas contra Vucic.

"No podemos cerrar los ojos ante lo que sucede en nuestro país", dijeron los organizadores de la marcha en un comunicado. Mencionaron la frecuente brutalidad policial y el encarcelamiento de manifestantes. "El Orgullo (LGBTQ+) no contribuirá a crear una apariencia de normalidad".

Las protestas comenzaron en noviembre, cuando un dosel de concreto se derrumbó en una estación de tren en el norte de Serbia, matando a 16 personas. El desastre desató una ola de manifestaciones anticorrupción que alegaban que la causa fue la negligencia alimentada por la deshonestidad.

El cada vez más autoritario Vucic ha rechazado la exigencia estudiantil de realizar elecciones parlamentarias anticipadas. Ha intensificado la represión contra los manifestantes, despidiendo a decenas de profesores y maestros y desplegando policías dentro de algunos edificios de las facultades.

El viernes por la noche, la policía utilizó gas lacrimógeno para dispersar a miles de manifestantes que se reunieron en el campus universitario de la ciudad de Novi Sad, en el norte del país. La policía dijo que los agentes respondieron a "ataques masivos" de manifestantes enmascarados que les lanzaron bengalas y varios objetos. Por su parte, los estudiantes universitarios que organizaron la protesta dijeron que la policía lanzó "ataques brutales contra sus propios ciudadanos".

Decenas de personas resultaron heridas en el caos mientras la policía antidisturbios, armada con porras y escudos, arremetía contra los manifestantes para alejarlos del campus, haciendo que muchos huyeran en pánico y cayeran. El ministro del Interior, Ivica Dacic, dijo que 13 agentes resultaron heridos y al menos 42 manifestantes fueron detenidos.

El sábado, la policía montó guardia en la marcha del Orgullo LGBTQ++ en Belgrado, que en el pasado se ha visto empañada por ataques violentos de extremistas de derecha. No se reportaron incidentes.