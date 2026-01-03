Abogado desata polémica al ofrecerse para defender a Maduro

Tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, durante la madrugada de este 3 de enero en Caracas, Venezuela, por el gobierno de Estados Unidos después de bombardear la capital del país, lo ocurrido generó gran conmoción en el mundo.

¿Cómo ocurrió la captura de Nicolás Maduro?

Después de que Donald Trump confirmara que había ordenado el operativo, en redes sociales las reacciones de distintos creadores de contenido se polarizaron de inmediato, entre ellos el abogado Juan Hernández, mejor conocido en TikTok como @ladefensamasleal, quien desató polémica al ofrecer sus servicios legales para defender a Maduro.

Reacciones de usuarios tras la defensa de Maduro

Por medio de la plataforma, el creador de contenido mencionó que le habían llegado cientos de mensajes de sus seguidores, donde le solicitaron que defendiera a Nicolás Maduro después de la invasión militar del gobierno de Donald Trump. "¿Qué si lo defenderíamos? Claro que sí, de hecho, todos nos pudimos percatar de cuál fue la forma en que lo detuvieron a él y a su esposa (...) yo creo que esto fue sin un documento que sustentara la causa legal de su detención, por lo tanto creo que con una defensa adecuada se pudiera lograr su libertad", aseguró el tiktoker.

Detalles sobre el operativo militar en Caracas

Además, añadió que confía plenamente en que en su bufete jurídico ganaría un juicio contra el gobierno de EE. UU.: "Si llegaran a contratar a La Defensa más Leal, desde luego que nosotros lograríamos su libertad, dependiendo de las acusaciones". Sus palabras provocaron una oleada de críticas entre los usuarios, quienes no dudaron en dejar comentarios sarcásticos: "No imagino la cara de Maduro viendo llegar a la defensa más leal a audiencia".

"La defensa más leal siempre optimista. ¡Cuidadito USA, que si el licenciado se presenta en los tribunales!".

"Se perdió la seriedad y terminaron siendo cómicos de las redes y el entretenimiento".

"La defensa más leal vs. Trump".

"Trae puro sueño mi lic".

"La defensa leal: Art. 16 padrino Trump: '¡Que lo deportemos dice!'".

"No manche, mi lic ni que el detenido estuviera en el MP de Neza, jaja".