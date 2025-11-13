Secretario de Guerra de EU anuncia Operación "Lanza del Sur"

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció una operación militar estadounidense con la que, dijo, se busca "eliminar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio".

"Hoy anuncio la Operación SOUTHERN SPEAR (Lanza del Sur). Dirigida por la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear y @SOUTHCOM, esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente", dijo Hegseth en su cuenta de X.

¿Qué ocurrió?

En enero pasado, el gobierno de Estados Unidos ya había adelantado el lanzamiento de la operación "Lanza del Sur". El comandante Foster Edwards, director de la Flota Híbrida de la 4.ª Flota, explicó que pondría en funcionamiento "una combinación heterogénea de sistemas robóticos y autónomos (RAS) para apoyar la detección y el seguimiento del tráfico ilícito, al tiempo que se extraen lecciones para otros escenarios de operaciones".

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?