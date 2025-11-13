Secretario de Guerra de EU anuncia Operación "Lanza del Sur"La nueva operación busca eliminar narcoterroristas y proteger a la población de las drogas.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció una operación militar estadounidense con la que, dijo, se busca "eliminar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio".
"Hoy anuncio la Operación SOUTHERN SPEAR (Lanza del Sur). Dirigida por la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear y @SOUTHCOM, esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente", dijo Hegseth en su cuenta de X.
¿Qué ocurrió?
En enero pasado, el gobierno de Estados Unidos ya había adelantado el lanzamiento de la operación "Lanza del Sur". El comandante Foster Edwards, director de la Flota Híbrida de la 4.ª Flota, explicó que pondría en funcionamiento "una combinación heterogénea de sistemas robóticos y autónomos (RAS) para apoyar la detección y el seguimiento del tráfico ilícito, al tiempo que se extraen lecciones para otros escenarios de operaciones".
¿Cuál es la respuesta de las autoridades?
El Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos señaló que la operación desplegaría "embarcaciones robóticas de superficie de larga duración, pequeñas lanchas interceptoras robóticas y aeronaves robóticas de despegue y aterrizaje vertical en la zona de responsabilidad del Comando del Sur. La 4.ª Flota pondrá en funcionamiento estos sistemas no tripulados mediante su integración con los buques de la Guardia Costera de los Estados Unidos en el mar y los centros de operaciones de la 4.ª Flota y la Fuerza Operativa Conjunta Interagencial Sur. Los resultados de Southern Spear ayudarán a determinar las combinaciones de vehículos no tripulados y fuerzas tripuladas necesarias para proporcionar una conciencia coordinada del dominio marítimo y llevar a cabo operaciones antinarcóticos".